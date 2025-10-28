Топ криптовалют по версии DeepSeek: прогноз по SOL и BNB на конец октября

DeepSeek AI – это чат-бот, который недавно стал самым популярным помощником в криптотрейдинге. Сейчас он прогнозирует, что топ криптовалют, куда вошли Solana и BNB, могут сильно вырасти. Рост может произойти уже в этом квартале.

Такой оптимизм на рынке сохраняется, даже несмотря на то, что недавно завершился “Uptober”. Исторически, это период роста цен на криптоактивы. Рыночный спад произошел из-за того, что президент США Дональд Трамп объявил о 100%-ных пошлинах на китайские товары. Это встревожило рынки и вызвало резкую распродажу криптовалют.

Сейчас инвесторы стали осторожнее. Все ждут следующего заседания Федерального резерва, где власти могут дать сигналы о возможном снижении процентных ставок. Тем не менее, опытные трейдеры считают текущий спад полезным. По их словам, он убирает лишние риски и подготавливает рынок к новому ралли.

DeepSeek прогнозирует новый рекорд для Solana

Solana ($SOL) укрепляет свои позиции как одна из ведущих платформ для смарт-контрактов. Сейчас ее рыночная капитализация почти $110 млрд. В экосистеме DeFi на ней застейкано (заблокировано) более $11,7 млрд.

Многие ожидают, что скоро в США одобрят спотовый ETF на Solana. Это может привлечь крупные инвестиции, как это уже было с запуском ETF на биткоин и эфир.

Solana известна своей быстрой обработкой транзакций, низкими комиссиями и растущим использованием в стабильных монетах и токенизации реальных активов. Все это делает ее передовой блокчейн-платформой, наиболее готовой к массовому принятию общественности.

Цена SOL после пика в январе на уровне $250 и падения до $100 в апреле сейчас торгуется примерно по $202. Индекс относительной силы (RSI) равен 52 и растет. Это может означать начало нового ралли. Особенно после роста на 2% за последние сутки.

По оценкам DeepSeek, после преодоления бычьего тренда Solana может подняться до $1200 долларов к концу месяца. Отметим, что предыдущий рекорд оценивался в $293,31. Однако, аналитики скептически относятся к такому прогнозу. До конца месяца осталось всего четыре дня. Возможно, самый умный чат-бот Китая по торговле криптовалютами знает что-то, чего не знаем мы?

BNB усилит влияние на рынке по мнению DeepSeek

Binance Coin ($BNB) создавался как простой служебный токен для Binance. Тогда, в 2017 году криптопространство было иным, и ему было этого вполне достаточно. Сейчас жа BNB – это важная часть большой экосистемы с NFT, децентрализованными приложениями и платежными сервисами.

Программа сжигания токенов BNB снижает их общее количество в обращении. Так поддерживается стабильность и рост цены в долгосрочной перспективе. BNB стали больше принимать не только в экосистеме Binance, но и в простых магазинах, туристической сфере и игровой индустрии. Благодаря этому BNB прочно входит в топ-5 криптовалют по рыночной капитализации.

В начале этого месяца цена BNB резко выросла. Пробит “бычий” паттерн и достигнуты рекордные $1 369,99. Затем, правда, цена откатилась на 17% до $1 148. Если бычьи настроения возобновятся, DeepSeek AI прогнозирует рост BNB до $1800 или даже до $2500.

Maxi Doge (MAXI): новый прорыв мем-сегмента

Новинка в мире мем-криптовалют – Maxi Doge ($MAXI) тоже сейчас показывает хорошие результаты. На основе ценового движения этого токена аналитики составляют оптимистичные прогнозы, и даже без помощи ИИ. Ищете криптовалюты на бычий рынок? Одну из низ вы уже нашли!

Инвесторы быстро вложили в проект больше $3,7 млн еще на самом старте. Зачем? Чтобы получить максимум прибыли после того, как актив появится на биржах.

Экосистема MAXI выстроена на блокчейне Ethereum, так что транзакции идут быстрее и проще, чем у классического Doge. Новый проект наполнен кучей мемов и конкурсами: вам точно не будет здесь скучно.

Всего распределено 150 млрд монет, из них четверть идет в специальный фонд на маркетинг и развитие проекта. Еще одно крутое предложение – это стейкинг с доходностью до 80% годовых. Замораживаешь монеты и получаешь бонусы. Чем больше людей участвуют, тем меньше процент.

На официальном сайте вы найдете подробности по пресейлу и сможете безопасно купить токен MAXI.

