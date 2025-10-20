Toobit запускает Октябрьский фестиваль копитрейдинга с призом в $100 000

Криптобиржа Toobit, известная своими инновационными продуктами, объявила о запуске октябрьского фестиваля Copy Trading. Это двухнедельное событие, которое позволит трейдерам зарабатывать, копируя стратегии профессионалов.

Фестиваль пройдет с 16 по 30 октября 2025 года (10:00 UTC). Создатели предлагают призовой фонд в 100 000 USDT как для новичков, так и для опытных участников.

Событие 1: Безрисковая торговля для новичков

Новые пользователи, зарегистрировавшиеся и совершившие свою первую копи-сделку в период акции, получат страховку от убытков до 100 USDT при первой ликвидации позиции.

Эта программа доступна только для первых 1000 участников. Все по принципу “кто успел, тот и получил”.

Событие 2: Программа вознаграждений за активность

Активные трейдеры смогут заработать бонусы в USDT в зависимости от объема торговли:

Копи-трейдеры получат до 30 USDT за достижение торгового объема от 50 000 USDT .

получат до за достижение торгового объема . Лидеры (Lead Traders) будут получать бонусы в зависимости от совокупного объема торгов их подписчиков.

Максимальный бонус составляет 10 000 USDT. Он станет доступен, если общий объем фьючерсных сделок последователей превысит 100 млн USDT.

Глава по коммуникациям Toobit Майк Уильямс объясняет суть события так:

“Копи-трейдинг – это инструмент, который открывает мир сложных фьючерсных торгов абсолютно для всех, независимо от опыта. Наш фестиваль – способ не просто показать эту возможность, а сделать ее по-настоящему выгодной и доступной.

Как принять участие? Чтобы побороться за награды, нужно зарегистрироваться на официальной странице события. Все детали и правила можно найти в анонсе на сайте Toobit.

Почему это сейчас актуально? Копи-трейдинг – это не просто мода, а глобальный тренд. В 2025 году популярность запросов на эту тему стабильно растет на 22–38% по всему миру.

Ведущие платформы уже ушли далеко вперед от простого копирования сделок. Теперь они предоставляют:

Верифицированную историю успеха мастеров трейдинга

успеха мастеров трейдинга Оценку рисков и подробную аналитику по стратегиям

Это делает копи-трейдинг полноценным финансовым инструментом как для новичков, так и для опытных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои стратегии и учиться у лучших.

Давайте честно: крипторынок движется слишком быстро. Быстрее, чем большинству из нас хотелось бы, ведь не все успевают отслеживать изменения. Особенно когда у тебя есть работа и просто жизнь за пределами торговых графиков, прямых и “свечей”. Однако желание участвовать в этой волатильной, азартной игре под названием фьючерсная торговля никуда не исчезает. Мы прекрасно понимаем почему.

Именно поэтому мы предлагаем решение. После успеха сентябрьского фестиваля его создатели запускают October Copy Trading Festival. Он пройдет с 16 по 30 октября. В призовом фонде 100 000 USDT. И неспроста цифра настолько велика: если ты умеешь торговать, то ты заслуживаешь достойное вознаграждение.

Торговля – это не одиночный спорт

Статистика подтверждает то, что мы видим каждый день: копи-трейдинг становится главным способом входа в криптомир. Интерес к нему растет по всему миру – ежегодно от 22% до 38%.

Почему? Потому что сами платформы стали умнее. Больше никаких “следуй за случайным парнем из интернета”. Теперь есть проверенные стратегии, открытая статистика и реальные показатели риска. То, что раньше выглядело как азартная игра, превратилось в осознанный способ диверсификации портфеля.

October Copy Trading Festival создан, чтобы сделать торговлю проще, безопаснее и доступнее. Особенно для новичков, которые только начинают свой путь в торговом криптопространстве.

Наш двухнедельный челлендж: копируй, лидируй и зарабатывай по-крупному

Мы сделали все, чтобы участие было выгодным и для новичков, и для опытных трейдеров.

Будь то копи-трейдер, который следует за стратегиями профи, или лидер сегмента, задающий направление. Каждый получит шанс заработать.

Торговля без риска для новичков

Если ты давно хотел попробовать фьючерсную торговлю, но боялся сделать первый шаг: сейчас идеальный момент. Во время фестиваля новые пользователи, совершившие свою первую копи-сделку, получат страховку от убытков до 100 USDT в случае ликвидации позиции.

Отметим, что количество мест ограничено. Только для первой 1000 участников. И все устроено по принципу “кто успел, тот и заработал“.

Награды для активных трейдеров

Общий призовой фонд составляет 100 000 USDT. Он будет распределен между теми, кто покажет лучшие активность и объем.

Для копи-трейдеров: При достижении 50 000 USDT – получайте бонус до 30 USDT . Чем выше оборот, тем больше вознаграждение.

При достижении – получайте . Чем выше оборот, тем больше вознаграждение. Для лидеров сегмента: Чем больше объем торговли у ваших подписчиков, тем больше бонус.

Максимальная награда 10 000 USDT, если общий объем фьючерсов аудитории превысит 100 000 000 USDT.

Сложные расчеты – на стороне лидеров. Однако прибыль делится между всеми участниками

Как принять участие в фестивале? Просто зарегистрируйтесь на официальной странице фестиваля. Все подробности, условия и тайминг доступны там же в объявлении.