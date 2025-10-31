Toobit представляет новый уровень защиты с аудитом SlowMist

Всемирно известная криптовалютная биржа Toobit, сегодня объявила о планах по повышению уровня безопасности. Команда привлекла ведущую мировую компанию в области кибербезопасности – SlowMist. Она проведет полный аудит системы Toobit и поможет усилить защиту.

SlowMist известна на рынке с 2018 года. Как сообщается, компания проведет тщательный аудит всей инфраструктуры платформы Toobit. Целью проверки, которая охватит WEB-3-платформу и API, является выявление и устранение уязвимостей на всех уровнях.

В результате последующих нововведений все пользователи Toobit получат максимальную защиту их средств. Также компания обещает, что торговая площадка будет работать стабильно и без перебоев.

“В криптоиндустрии безопасность – постоянно развивающийся процесс, – отметил директор по коммуникациям компании Toobit. – Мы прилагаем все усилия, чтобы наша система безопасности была надежнее. Она уже представляет собой многоуровневый щит против быстро меняющихся угроз отрасли. Наши пользователи заслужили полную безопасность, и мы ее обеспечим”.

Ранее биржа Toobit успешно прошла проверку от известной компании Hacken. Теперь разработчики привлекли и SlowMist. Как мы видим, Toobit не перестает работать над безопасностью своих пользователей, привлекая на помощь различные ресурсы. Итоговые отчеты от нанятых компаний для проверки систем безопасности, дают конкретные рекомендации для разработчиков по улучшению процессов биржи. Благодаря именно этому подходу к работе, Toobit стала стабильной площадкой для трейдеров по всему миру. Что является собенно актуальным на фоне растущего количества киберугроз.

Эксперты сообщают, что криптоиндустрия только к середине 2025 года потеряла $2,17 млрд. Все из-за хакерских атак, взломов кошельков и мошенничества. Причем злоумышленники теперь чаще атакуют не сами смарт-контракты, а внутренние процессы и операционные цепочки. Поэтому биржам приходится строить многоуровневую защиту: уже не эффективно полагаться только на один инструмент.

О компании Toobit

Toobit – это криптобиржа нового поколения, ориентированная на трейдеров-исследователей. Она создана для тех, кто любит изучать и использовать новые возможности рынка. Биржа предлагает высокую ликвидность, современные технологии и честные торговые условия.

Основная ее цель – обеспечить безопасную и прозрачную торговлю. Протестируйте новые возможности криптовалютного рынка на этой удобной площадке.

