Токен WLFI в ожидании сентябрьской разблокировки

Рыночная капитализация токена приблизилась к $4,3 млрд.

Токен WLFI на прошлой неделе попал буквально во все криптоновостные заголовки. Запуск получился громким, если не сказать, оглушающим. Огромный ажиотаж, внимание подавляющего большинства инвесторов, быстрый старт и внезапный спад – проект пережил все. Продолжаем за ним наблюдать вместе с криптоэкспертами. К слову, а на что еще можно обратить внимание на этой неделе? Например, на BTC Hyper – он продолжает привлекать средства на предпродаже за счет инновационной технологии.

Актуальный обзор WLFI

Вернемся к WLFI. Связанный с Трампом токен от World Liberty Financial продолжает удерживать интерес трейдеров. Монета, по последним данным, начала торговаться выше $0,30. Это ненадолго подняло ее оценку свыше $30 млрд. Однако первоначальный энтузиазм инвесторов быстро сменился резкими продажами. С тех пор рыночная капитализация приблизилась к $4,3 млрд, и не особо сдвинулась с места.

Команда проекта среагировала моментально – приняли меры по управлению предложением. Уже запустили программу выкупа и сжигания, которая сформировалась из комиссий за ликвидность. Давайте повнимательнее ее изучим.

Программа выкупа и сжигания

Примерно 47 млн WLFI убрали из обращения путем сжигания. Это чуть менее 0,2% циркулирующего предложения. Эксперты отмечают, что такой масштаб сжигания, в целом, небольшой относительно общего выпуска. Но это должно сформировать постоянное управление предложением токенов.

Деривативы, спот и ранние вложения: обзор

Рынок деривативов “кипит” не меньше спотового. За последнюю неделю открытые позиции по фьючерсам выросли более чем на 50%. Суточные объемы в производных инструментах в какой-то момент подскакивали почти на 400%.

Все это связано с предстоящей разблокировкой токенов в сентябре. В обращение выйдет около $483 млн, предназначенных для ранних инвесторов. Трейдеры внимательно следят за обновлениями. Не станет ли оно дополнительным давлением на цену?

Крупные игроки уже успели обжечься на ранней волатильности WLFI. Некоторые “китовые” аккаунты ликвидировались после падения цены сразу после запуска монеты. Отдельные сделки приносили убытки свыше $1 млн. Эти эпизоды наглядно показывают: в первые дни торгов риски максимальные.

Краткий обзор рынка WLFI

Сейчас WLFI торгуется около $0,175, что примерно на 40-50% ниже уровня открытия торгов. Объем торгов остается высоким и составляет от 1 до 2 миллиардов долларов за 24 часа. Можно уверенно говорить, что WLFI за счет этого стал одним из наиболее ликвидных активов в своем диапазоне. Даже несмотря на снижение цен.

Объем средств в обращении оценивается в 24,7 млрд WLFI. Максимальный объем – 100 млрд. Правила ограничивают участие каждого кошелька в голосовании. Им отведено всего 5%.

Примерно от 15 до 25% всех токенов сейчас заблокированы. Даже активы, связанные с семьей Трампа. Они в настоящее время недоступны для торговли.

