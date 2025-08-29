Tether запускает USDT в блокчейне Биткоина

По словам разработчиков Tether, это шаг для внедрения более продвинутых функций.

Tether, крупнейшая компания цифровых активов в мире, объявила о планах запуска USDT на RGB. Это протокол нового поколения для выпуска цифровых активов на Bitcoin.

RGB недавно вышел в майннет с релизом 0.11.1. Его цель – расширить роль Биткоина далеко за пределы функции “цифрового золота”. Теперь с помощью RGB можно выпускать активы приватно, масштабируемо и под полным контролем пользователей. Это открывает дорогу к появлению стейблкоинов, работающих напрямую на блокчейне Биткоина. Отслеживать новые монеты вам поможет Snorter Bot.

Нативные, приватные и масштабируемые платежи

В блог-посте Tether сообщил: с этим запуском пользователи смогут хранить и переводить USDT вместе с Bitcoin в одном кошельке. Архитектура RGB позволит USDT работать напрямую на инфраструктуре Bitcoin.

По словам команды Tether, это также открывает двери для продвинутых функций. Например, оффлайн-транзакции. Пользователи получат большую гибкость и устойчивость в платежных сценариях. Для миллиардов людей по всему миру комбинация безопасности Bitcoin и стабильности Tether – шаг к стабильным, повседневным цифровым деньгам.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, объясняет важность этого шага:

“Bitcoin заслуживает стейблкоин, который будет по-настоящему нативным, легким, приватным и масштабируемым. С RGB USDT получает мощный новый путь на Bitcoin. Это укрепляет нашу веру в Bitcoin как основу более свободного финансового будущего”.

Делая USDT нативным для Bitcoin через RGB, Tether гарантирует, что первая в мире криптовалюта продолжит служить основой глобальной децентрализованной финансовой системы.

Tether приобретает долю в Bit2Me

В начале месяца Tether сделал новую инвестицию в Bit2Me. Компания приобрела миноритарную долю в испанской крипто-платформе. В рамках сделки Tether также возглавляет раунд финансирования на €30 млн ($35 млн). Средства поддержат расширение Bit2Me в Европе и Латинской Америке. Раунд финансирования должен закрыться в ближайшие недели.

Резервы стейблкоинов на биржах достигли рекордного максимума

Последние данные CryptoQuant показывают: ликвидность стейблкоинов продолжает расширяться. Но темп роста значительно замедлился.

Еженедельные расширения капитализации стейблкоинов упали до около $1,1 млрд. Это резко контрастирует с притоками в $4-8 млрд в неделю в конце 2024 года. Тогда они поддерживали резкий восходящий импульс Bitcoin.

USDT от Tether, доминирующий стейблкоин, также показал умеренный 60-дневный рост. Он держится на уровне примерно $10 миллиардов против пиков выше $21 миллиарда ранее в цикле. Цифры остаются в позитивной территории. Но они указывают на тренд охлаждения притоков капитала.

