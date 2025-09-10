[LIVE] Ставка Nasdaq на Gemini и глобальная встряска крипторынка

Рассказываем о потенциальных глобальных изменениях на Уолл-стрит и крипторынке.

Биткоин сегодня торгуется по $112 295 с суточным объемом торгов $49,8 млрд. За последние сутки BTC немного упал на 0,6%. Но институциональные и регулятивные новости оптимистичны. Вероятно, появилась почва для более крупных движений. К улучшениям инфраструктуры BTC подталкивают и более мелкие проекты, например, Bitcoin Hyper. О нем и его предпродаже рассказываем далее.

Nasdaq вложила $50 млн в Gemini перед IPO. Ripple заключила договор с BBVA в Европе. Вьетнам запустил пятилетнюю пилотную программу. Все это показывает, как стремительно криптовалюты проникают на Уолл-стрит и глобальные рынки.

Nasdaq поддерживает IPO Gemini

Nasdaq вложила $50 млн в Gemini в рамках частного размещения всего за несколько дней до долгожданного IPO биржи. Gemini планирует привлечь около $317 млн, продав 16,67 млн акций по $17-19 за штуку. Целевая оценка компании: до $2,2 млрд.

Сделка тесно связывает Nasdaq и Gemini. Клиенты Gemini получат доступ к платформе Nasdaq Calypso для управления залогами. Пользователи Nasdaq – к услугам хранения и стейкинга от Gemini. Эти инвестиции воспринимаются как сигнал доверия.

Листинг Gemini сделает ее третьей крупной криптобиржей на Уолл-стрит (после выхода на биржу Coinbase и Bullish). Аналитики считают, что поддержка Nasdaq пришла в нужный момент. Регулирование в США становится яснее, а институциональный аппетит возвращается.

Ripple и BBVA развивают хранение в Европе

В Европе BBVA и Ripple сотрудничают в предоставлении услуг хранения для Биткоина и Эфира. В рамках новых европейских правил MiCA банки вынуждены расширять криптоуслуги. Шаг BBVA показывает растущий спрос.

Решения Ripple для хранения уже используются BBVA Switzerland и Garanti BBVA в Турции, теперь распространяются на Испанию.

Европейский глава Ripple Кэсси Крэддок отметила, что MiCA придает банкам больше уверенности при входе на криптовалютные рынки. BBVA даже советует состоятельным клиентам выделять 3-7% портфеля на цифровые активы. Это признак того, что институциональные рекомендации совпадают с интересом розничных инвесторов.

Вьетнам одобрил 5-летнюю пилотную программу в области криптовалют в соответствии со строгими правилами. Все транзакции с криптовалютой должны осуществляться в донгах. Криптоактивы должны быть обеспечены реальными активами, а не фиатными или ценными бумагами. Лицензированные поставщики услуг должны иметь минимальный капитал в 10 трлн донгов ($379 млн). Плюс необходимо сотрудничать с банками для осуществления своей деятельности.

Это согласуется с недавно утвержденным Законом об индустрии цифровых технологий. Он вступает в силу с 2026 года. Так что это уверенный шаг к долгосрочному взаимодействию. Для глобальных инвесторов это признак того, что даже жестко регулируемые рынки движутся к легитимности, а не отходят от нее. В целом, настроения оптимистичные.

