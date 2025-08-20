Статья New Yorker о доходах Трампа встревожила инвесторов

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 20, 2025

The New Yorker опубликовал статью, раскрывающую сколько Дональд Трамп и его семья заработали на криптовалютах. Такие отчеты уже публиковались ранее, однако теперь возникают опасения, что про-биткоиновая позиция президента может спровоцировать агрессивные репрессии, когда (и если) демократы вернутся к власти.

Справедливо сказать, что автор, Дэвид Д. Киркпатрик, был довольно скептически настроен к цифровым активам с самого начала. Он объясняет, что Трампы обратились к криптовалютам после того, как были лишены банковских услуг крупными финансовыми учреждениями после беспорядков в Капитолии, при этом семья даже воспринимала это как акт мести.

Эрик Трамп описывается как “промоутер” криптовалют, который с трудом может объяснить, для чего они нужны (разве что для ускорения процесса получения ипотеки). Но Молли Уайт, один из скептиков, цитируемых в статье, говорит, что основная привлекательность обычно связана с “обходом законов против отмывания денег и других регуляций”.

Автор далее рассказывает об эволюции Дональда Трампа от человека, который признавал Биткоин “мошенничеством”, до энтузиаста, зарабатывающего миллионы запуском собственных NFT-коллекций. Он также крайне критично относится к World Liberty Financial, утверждая, что ни один из его руководителей не имеет успешного опыта в DeFi.

Киркпатрик утверждает, что единственное преимущество WLF заключается в том, что Трамп был избран президентом. В статье утверждается, что единственное ценное, что привнесли члены семьи Трампа, могло быть их имя, и взамен они получили “миллионы токенов”, которые можно продать.

Проводятся связи с основателем TRON Джастином Саном, который купил WLF на $75 млн вскоре после избирательной кампании. Отмечается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам позже приостановила дела, которые у нее были против Сана, в ожидании решения, при этом Трампы заработали примерно $412,5 млн только с этого предприятия.

В другом месте поднимаются тревожные сигналы по поводу решения World Liberty запустить новый стейблкоин USD1, при этом правящая семья Объединенных Арабских Эмиратов покупает на $2 млрд в том, что описывается как “очевидный конфликт интересов”.

“Не менее значимо было то, что эмиратцы планировали использовать USD1 в качестве платежа за долю в Binance, крупнейшей в мире криптобирже.”

Binance теперь контролируется правительством США в рамках судебного решения против нее и Чанпена Чжао. Киркпатрик иллюстрирует, какие покупка BTC может вызывать проблемы в будущем, особенно учитывая, что CZ подал заявление на президентское помилование.

“Binance теперь будет определять, когда обналичить $2 млрд стейблкоинов от эмиратцев… это дает CZ рычаги воздействия на Трампов”.

Далее Киркпатрик рассказывает о том, как Эрик и Дональд Трамп-младшие активно выступали в поддержку Биткоина на крупных конференциях, призывая потребителей покупать как можно больше, потому что даже небольшая сумма может стоить “целое состояние”. Утверждая, что это опасно и безрассудно, автор добавляет:

“Если Биткоин рухнет, простые американцы, которые прислушались к совету Трампа покупать как можно больше, могут потерять свои сбережения”.

Что особенно интересно, так это реакция в социальных сетях. Трой Кросс, научный сотрудник Института биткоин-политики, выразился довольно резко:

“Трамп сделал “криптовалюты”, включая биткоин, токсичными для большей части Америки. Нам нужны согласованные усилия, чтобы отличить BTC от мошенничества и повысить его привлекательность, чтобы избежать негативной реакции при следующем режиме”.

Token6900 (T6900) – все, чем должен быть мем-коин

Token6900 (T6900) – это результат того, что целое поколение оказалось в стороне от криптоинвестиций из-за заоблачных цен на аренду и скрытой инфляции. Это боевой клич, превращенный в токен, который отражает все то, каким вы надеялись видеть взрослую жизнь. Если студенческие кредиты душат вас и вы хотите вырваться из этого замкнутого круга, $T6900 – именно то, что нужно.

Токен создан вокруг сообщества, с жестким лимитом в $5 млн, чтобы вознаградить самых преданных участников, и питается исключительно “vibe-ликвидностью”. Он не дает стимулов, не дает обещаний и не имеет дорожной карты.

Чтобы купить $T6900, достаточно зайти на сайт Token6900 и подключить свой кошелек (например, Best Wallet). Токен можно приобрести, обменяв USDT или ETH, либо оплатить с помощью банковской карты.

Перейти на TOKEN6900