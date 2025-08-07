Спотовый спрос на BTC упал до $220 млн, поскольку приток средств в ETF сократился на 25%

Спотовый спрос на биткоин упал до -$220 млн, поскольку приток средств в ETF сократился на 25%, а индекс RSI упал до 35,8, что вызвало опасения по поводу возможного роста на фоне оттока средств в размере $800 млн.

Недавний ценовой импульс Биткоина значительно ослаб, при этом спрос на спотовом рынке рухнул с -$107,1 млн до -$220,0 млн. Этот резкий сдвиг стал результатом усиления давления со стороны продавцов и вызвал широкую обеспокоенность среди участников рынка относительно того, не завершился ли криптобычий цикл.

Ухудшение ликвидности также сказалось на рынке ETF, где, по данным последнего отчета Glassnode о рынке Биткоина, приток средств упал на 25% – до $269,4 млн, опустившись ниже нижней границы диапазона рекордных показателей.

Glassnode сообщает: индекс RSI Биткоина упал до 35,8 из-за сокращения объема в $13 млрд

Согласно отчету Glassnode от 4 августа, ситуация на спотовом рынке заметно ухудшилась, поскольку RSI снизился с 47,4 до 35,8, опустившись ниже нижней границы диапазона и сигнализируя о перепроданности актива.

Эта слабость сопровождалась сокращением спотового объема с $8,4 млрд до $7,5 млрд, что указывает на затухание эйфории вокруг Биткоина, который откатился с пика $123 218 до минимума $110 000 5 августа.

Эти события, в сочетании с оттоком более $800 млн из Bitcoin ETF (второе по величине однодневное изъятие средств за всю историю, согласно предыдущим отчетам), усилили опасения, что крипторынок достиг локального пика и формируются медвежьи условия.

Даже традиционно оптимистично настроенные инвесторы, которые обычно рассматривают слабую динамику цен как возможность для покупки, начали фиксировать прибыль и снижать риск.

3 августа криптомиллиардер и CIO фонда Maelstrom Артур Хейес сообщил, что недавно ликвидировал $8,32 млн в ETH, $4,62 млн в Ethena (ENA) и $414 700 в мем-токене Pepe (PEPE). Согласно данным Arkham Intelligence, теперь $22,95 млн он держит в стейблкоине USDC.

Когда крупные киты и лидеры мнений активно фиксируют прибыль, это закономерно вызывает вопросы, не достиг ли рынок своего циклического пика.

“Бычий тренд не умер” – аналитик MEXC защищает планку биткоина в $100 тысяч

Однако отраслевые эксперты, такие как главный аналитик биржи MEXC Шон Янг, утверждают, что текущий бычий цикл на рынке криптовалют сохраняется.

В интервью Cryptonews Янг пояснил:

“Проблемы Биткоина с удержанием ключевых уровней и рост спроса на защиту от падения через рынок опционов указывают скорее на осторожную, склонную к снижению рисков торговую среду, чем на полную капитуляцию или структурный слом”.

Он подчеркнул, что оттоки средств из ETF на базе Биткоина отражают лишь краткосрочную неопределенность, тогда как долгосрочная бычья картина остается фундаментально устойчивой.

Янг представил свой бычий сценарий, чтобы развеять опасения рынка, заявив, что структура бычьего рынка сохраняется, пока цена Биткоина удерживается выше $100 000 и институциональный спрос на цифровые активы не исчезает полностью.

В то же время он предупредил, что для движения к новым историческим максимумам потребуется либо уверенный пробой $116 000, либо новые драйверы со стороны ФРС или глобального расширения ликвидности.

Янг также поделился взглядом на трансформацию корпоративных казначейских стратегий в криптоиндустрии.

Компании вроде BitMine (крупнейший публичный держатель ETH, около $3 млрд), VERB и Sequans перешли от экспериментальных шагов к полноценным казначейским стратегиям, интегрированным с блокчейном. Тенденция выходит за пределы Биткоина: в корпоративные резервы все чаще добавляют Ethereum, Toncoin, BNB и Solana, отражая адаптацию бизнеса к экосистеме цифровых финансов.

По данным Bernstein, инвестиции компаний в Биткоин могут достичь $330 млрд к 2029 году, что сопоставимо с крупными сегментами традиционных финансов.

CEO NoOnes предупреждает: бычий тренд жив, пока есть вера в рост

Рэй Юсеф, генеральный директор Bitcoin P2P marketplace NoOnes, также опроверг утверждения о том, что бычий рынок криптовалют закончился. Юсеф подчеркнул, что недавние рыночные коррекции представляют собой естественные последствия перегрева рынка, который все еще очень восприимчив к макроэкономическим прогнозам.

По его словам, рынок переживает первое настоящее испытание структурной устойчивости. Отток средств из ETF и снижение спотовых объемов предполагают, что эта коррекция может иметь дополнительные возможности для развития в ближайшей перспективе.

“Однако бычьи рынки не заканчиваются, когда ценовая динамика стагнирует; они заканчиваются, когда рыночная уверенность рушится”.

“Тем не менее, ясность регулирования улучшается, инфраструктура стабильных монет развивается, а токенизация реальных активов ускоряется”, – отметил Юсеф. Эти изменения укрепили структурную целостность бычьего цикла.

С технической точки зрения, 4-часовой график Биткоина (BTC/USD) показывает, что значительная ликвидность накопилась в фиолетовой зоне в районе $116 000-118 000, при этом разрывы справедливой стоимости (FVG) отмечены повторяющимися скачками и отклонениями.

Если краткосрочное бычье движение заполнит этот FVG и проверит ликвидность накладных расходов, цена, вероятно, вернется в нижнюю зеленую зону FVG в районе $111 000-112 000.