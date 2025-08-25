Советник Трампа не видит медвежьего рынка BTC

Советник Трампа ссылается на массовое институциональное внедрение, даже несмотря на то, что цена достигла августовского минимума в районе $112 000.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 25, 2025

Генеральный директор Bitcoin и советник Трампа по криптополитике Дэвид Бейли заявил, что медвежьего рынка Биткоина не будет в течение нескольких лет. Эксперт сослался на массовое институциональное внедрение. Отметим, что Биткоин торгуется вблизи августовского минимума в $112 000. Следить за ним и новыми альткоинами вам помогут торговые боты, такие как Snorter.

Бейли утверждал, что государственные органы, банки, страховщики, корпорации и пенсионные фонды будут оказывать постоянное давление на покупателей. Отмечено, что рынок не охватил даже 0,01% от общего объема рынка, на который можно ориентироваться.

Смелый прогноз сбывается. Биткоин борется с ценовой динамикой. Несмотря на то, что 13 августа он достиг нового рекордного уровня в $124 000. В настоящее время криптовалюта торгуется на уровне около $112 000. Это на 10% ниже пика. Аналитики считают данную картину тревожным августовским минимумом на фоне более широкого роста альткоинов.

Комментарии Бейли вызвали споры среди крипто-экспертов. Некоторые из них задались вопросом, почему Bitcoin снизился во время бурного роста фондового рынка. При том, что институциональный спрос остается таким высоким.

Критики отметили, что казначейские крипто-компании сталкиваются с растущим давлением. И почти четверть из них торгуется ниже чистой стоимости активов из-за ужесточения рыночных условий.

Институциональный аппетит контрастирует с технической слабостью

Бейли оправдал недавнее ослабление биткоина. Он сказал, что давление на цену вызвано манипуляциями с фьючерсами и опционами, а не изменениями основного спроса.

По его словам, растущее внедрение биткоина институциональными инвесторами. Это первая настоящая институциональная покупка. Ранее рынок в основном двигали розничные спекуляции.

Корпоративные запасы биткоина выросли до $215 млрд. Более 300 компаний владеют BTC. При этом 71,4% от всех институциональных запасов контролируют публичные компании.

Лидирует MicroStrategy с более чем 629 тыс. BTC. За ней следует MARA Holdings с более чем 50 тыс. BTC.

Однако новое исследование Sentora предупреждает, что этот корпоративный эксперимент с BTC сопряжен со структурными рисками во время спадов кредитного цикла. Исследование характеризует большинство стратегий как “сделки с отрицательным переносом”. То есть компании заимствуют фиат для приобретения неприбыльных активов. Плюс они создают опасную зависимость от дальнейшего повышения курса BTC.

Горнодобывающие компании сталкиваются с особой уязвимостью из-за низкой маржи. Часто они становятся структурно убыточными при цене Bitcoin ниже $100 000. Marathon Digital и аналогичные компании сохраняют долю в биткоинах. Она составляет 50-80% от их общих активов. Создаются высокие риски ликвидации во время рыночных спадов.

VanEck сохраняет целевой показатель в $180 000, поскольку лидеры общественного мнения поддерживают идею Булла

Инвестиционная фирма VanEck подтвердила свой прогноз в $180,000 за Bitcoin к концу года. Это несмотря на недавнюю волатильность. Ставки базисного финансирования CME подскочили до 9%. Максимум с февраля 2025 года.

Исследование компании показывает, что институциональный спрос остается сильным. Биржевые торговые продукты купили 54 000 BTC в июле. Digital Asset Treasuries добавили 72 000 BTC за тот же период.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг предсказал, что Bitcoin может достичь $1 млн к 2030 году. Армстронг назвал ключевыми факторами регулятивную ясность и институциональное принятие. Он отметил, что многие крупные фонды сейчас держат около 1% в Bitcoin. У них есть место для значительного расширения.

Глава исследований Copper Фади Абуальфа считает, что Bitcoin “готов к очередному значительному скачку вверх”. Но он предупредил, что рынки, движимые институциями, могут следовать “более умеренным путем”. Это отличается от предыдущих циклов, подпитываемых розницей. Абуальфа спрогнозировал, что Bitcoin может пробить $140 000 в сентябре. К началу октября он может достичь $150 000.

Однако генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц дал противоположную точку зрения. Он предупредил, что прогнозы Bitcoin в миллион долларов скорее отразят экономический коллапс США. Это не будет успехом криптовалют. Новограц заявил, что предпочел бы более низкие цены Bitcoin в стабильной экономике. Это лучше экстремальных оценок, вызванных валютным кризисом.

Циклические дебаты усиливаются по мере того, как альткоины превосходят Биткоин

Тезис Бейли об отсутствии медвежьего рынка противоречит анализу Glassnode. Предполагалось, что традиционные четырехлетние циклы Биткоина остаются структурно неизменными. Институциональная интеграция на них не влияет.

Аналитики обнаружили, что текущая продолжительность цикла и уровни фиксации прибыли держателями в долгосрочной перспективе точно отражают предыдущие модели. Данные Glassnode указывают на то, что текущий цикл BTC поддерживал предложение выше прибыльных уровней в течение 273 дней. Это делает его вторым по продолжительности за всю историю наблюдений после 335 дней цикла 2015-2018 годов.

Приток капитала снизился, несмотря на достижение новых рекордных значений. При этом фактический прирост капитализации составил всего 6% в месяц по сравнению с 13% во время первоначального прорыва на $100 000.

Рынки деривативов продолжают демонстрировать повышенную склонность к риску. Она характерна для зрелых стадий роста. При этом открытый интерес к фьючерсам на Биткоин сохраняется на уровне $67 млрд. Доминирование деривативов Ethereum также достигло критического уровня. Объем бессрочных фьючерсов достиг рекордного уровня в 67% по сравнению с рынками BTC.

Snorter Bot: ваш новый инструмент для крипто-торговли в Telerpam

Знакомьтесь – это Snorter! Это ваш новый помощник в торговле мем-валютами. Он разработан на базе Telegram и блокчейне Solana. Snorter превращает Telegram в полноценную торговую платформу, где свопы, снайпинг, стоп-лоссы, копитрейдинг и отслеживание портфеля доступны прямо в чате. Торгуйте без браузеров и лишних кликов.

Весь арсенал инструментов для торговли собран в одном месте. Интерфейс прост, но функционален. Выбирайте для себя удобные варианты, от молниеносных сделок до анализа лучших кошельков.

Свопы мгновенные благодаря кастомной RPC-инфраструктуре. Также Snorter нацелен на то, чтобы опередить криптокитов и других ботов. В погоне за следующей взлетающей монетой у вас теперь есть преимущество.

Одни из самых низких на рынке: всего 0.85% для держателей $SNORT, тогда как стандартная ставка составляет 1.5%. Удобный копитрейдинг позволяет новичкам в пару кликов следовать за крупными игроками. Повторяйте их сделки в реальном времени. Также вы можете управлять размерами своих позиций и отслеживать эффективность.

Цена входа в проект минимальна. Приобрести $SNORT можно уже сейчас на официальном сайте пресейла.