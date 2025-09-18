Solana готовится к рывку: Уолл-стрит массово скупает SOL

Скоро SOL достигнет нового максимума: прогнозы аналитиков и действия китов.

Обновленно: сентября 18, 2025

Solana последние недели обходит Ethereum по всем показателям. Монета подошла к критической отметке, с которой она может рвануть к новым историческим максимумам. Многие эксперты прогнозируют невероятный рост, некоторые даже называют цифру $1 000 к концу года. Возможно ли это? Давайте рассмотрим различные прогнозов. Также уделим внимание инструментам для повышения эффективности торговли, таким как Snorter Bot.

Уолл-стрит начинает работу с SOL

Крупные институты и гиганты Уолл-стрит начали массовую скупку Solana. Это не просто хайп – это, по словам опытных наблюдателей, серьезные деньги от серьезных игроков.

Глава Pantera Capital Дэн Мурхед открыто заявил, что Solana стала их крупнейшей позицией стоимостью $1,1 млрд. Forward Industries (FORD) пошли еще дальше – они планируют создать крупнейшую в мире “казну” SOL стоимостью $1,58 млрд при средней цене покупки $232. Кроме того, они запустили программу на $4 млрд для финансирования своей стратегии по Solana. Это больше 3% от всей капитализации SOL.

Helius Medical Technologies только что объявили о привлечении $500 млн (заявок было больше, чем они могли принять). Сделка проводится специально для создания компании, сфокусированной на инвестициях в Solana.

Тренд набирает обороты

Отмечается, что это не единичные случаи, а буквально начало массового движения институциональных денег в SOL. Каждая неделя приносит новости о том, что очередная крупная компания решила сделать ставку на Solana. Что это значит для цены SOL? Когда такие суммы входят в относительно небольшой по меркам традиционных рынков актив, его цена может подняться очень быстро. Многие аналитики считают, что Solana стоит в шаге от громкого прорыва.

Компания Helius (HSDT), поддерживаемая Pantera Capital и Summer Capital, только что объявила о выделении более $500 млн на запуск крупного казначейства Solana. Она может увеличить объем инициативы до более чем $1,25 млрд.

План предельно ясный: все собранные деньги пойдут на скупку SOL, что сделает эту компанию одной из крупнейших цифровых хранилищ в мире. Средства будут направлены на две цели: прямую покупку SOL на открытом рынке и создание полноценной стратегии управления криптовалютными резервами. Это копирует подход Forward Industries, где тоже рулит команда Pantera Capital. Они явно знают, что делают.

Почему это критически важно для SOL? Представьте: на рынок выходит покупатель с полумиллиардом долларов, который будет методично скупать Solana. Это создает колоссальное давление покупателей: именно то, что нужно SOL, чтобы наконец пробить мощную зону сопротивления на графике.

SOL сейчас как сжатая пружина под огромным давлением покупателей. Когда она выстрелит, многие будут жалеть, что не купили раньше.

Лучшая трейдинговая платформа от Solana? Snorter!

Уолл-стрит вкладывает миллиарды в облигации Solana treasuries, доказывая, что приток свежего капитала и убедительная реклама могут мгновенно перевернуть ситуацию на рынке. Та же история происходит и в сегменте предпродаж. Здесь привлекающие внимание проекты более выгодны и легче привлекают финансирование, чем те, кто не позаботились об имидже.

Snorter Bot – один из таких удачных примеров. Предпродажные сборы уже превысили $3,97 млн, и киты и розничные торговцы спешат занять свои места в очереди на получение прибыли. Точно так же, как приток институциональных средств подпитывает рост Solana, приток свежего капитала здесь готовит почву для прорыва, как только SNORT начнет работать.

Проект вошел в число лучших мем-проектов сезона. Snorter встроен прямо в Telegram и предлагает трейдерам мгновенное отображение кошелька, безопасные сделки и простое исполнение без проблем. Платформа сочетает в себе выгодную комиссию всего 0.85%, защиту от MEV-атак, сканирование на ловушки (honeypot) и стейкинг с доходностью до 118% годовых. Владельцы токенов получают дополнительные бонусы, увеличивая пассивный доход во время торговли. Переходите на официальный сайт за подробностями.

Объединив торговлю, сканирование и стейкинг в одном приложении, Snorter избавляет вас от необходимости использовать несколько инструментов. Это делает процесс торговли максимально простым. Уже собрано почти $4 млн, интерес растет, а крупные инвесторы подключаются даже на ранних стадиях.