Сезон альткоинов в сентябре? Мнение аналитиков

Разбираемся в прогнозах по рынку альткоинов.

Редактор Лиза Чайкина



Ключевые пункты: Доминирование биткоина упало ниже 60%. Это вызвало слухи о том, что может начаться сезон альткоинов, если он приблизится к порогу в 50%.

Эксперты указывают на Ethereum и Solana как на наиболее перспективные экосистемы. Они лучше всего подходят для получения выгоды благодаря высокой сетевой активности и институциональному интересу.

Токены экосистемы Solana, такие как Marinade и Raydium, в августе выросли.

Проекты Ethereum, такие как Ethena, продемонстрировали трехзначный рост, затем скорректировались.

Аналитики предупреждают, что нет никакой гарантии, что сезон альткоинов продолжится только потому, что это происходило в предыдущие циклы. Рыночные условия и движение Биткоина остаются ключевыми переменными.

После сильного ралли в июле и части августа рынок альткоинов сейчас находится в выжидательном режиме. Несмотря на недавний откат, Ethereum (ETH) продолжает удерживаться выше $4100. Биткоин (BTC) несколько раз опускался ниже отметки $110 000.

По данным TradingView, доминирование биткоина упало ниже 60%. Летом это было 66%. По мнению многих аналитиков, сигналом для настоящего сезона альткоинов было бы падение ниже 50%. Это будет означать, что капитал активно перетекает в Ethereum. Инвесторы рассматривают для вложений альткоины и этот рынок расширяется.

Тем не менее, остается открытым большой вопрос: может ли этот цикл повторять предыдущие? Или рынок развивается в обратном направлении?

Доминирование биткоина снижается, впереди альтсезон?

Доля биткоина на рынке упала ниже 60%. Многие считают, что наступает новая историческая фаза. История показывает: когда биткоин теряет лидерство, капитал часто начинает перетекать в эфир и другие альткоины. Но значит ли это, что сезон альткоинов действительно вот-вот начнется?

Собственно говоря, в среде криптоаналитиков сейчас это главный вопрос. Энэко Кнорр, генеральный директор и основатель компании Stabolut, считает, что сейчас складываются идеальные условия для возможного роста альткоинов. Правда, он предупреждает, что это не стопроцентно точно и риски остаются.

Лео Чжао, директор по инвестициям MEXC Ventures, тоже намекает на рост альткоинов в сентябре. На это указывает текущая динамика рынка. Ссобенно если биткоин останется в боковом тренде.

“Если Биткоин продолжит консолидироваться, альткоины окажутся в центре внимания. Путь не будет линейным, но заложены основы для более сильного и диверсифицированного рыночного цикла”

Ethereum и Solana лидируют в продвижении альткоинов

Энеко Кнорр отмечает, что Ethereum продолжает привлекать институциональный капитал. При этом Solana зарекомендовала себя как мощная экосистема среди сетей первого уровня.

“Альткоины, похоже, сильно вырастут в сентябре. Ethereum остается лучшим выбором для институционалов. Это мощный источник долгосрочного капитала. Solana работает быстро. Эта экосистема активно развивается и привлекла внимание как разработчиков, так и пользователей”, – говорит Кнорр.

Несколько токенов Solana с наибольшей совокупной стоимостью (TVL) продемонстрировали заметный рост цен в августе. В пятерке лидеров оказались Raydium (RAY) и Marinade (MNDE). Они выросли на 31,5% и 40,2% соответственно. Важно отметить, эти проекты тесно связаны с ключевой деятельностью на Solana. Marinade специализируется на размещении ликвидных ставок, в то время как Raydium стала популярной среди мемкоин-трейдеров.

Единственным исключением в группе стал Sanctum, который продемонстрировал снижение на 8,5%. В целом, большинство нативных токенов, привязанных к экосистеме DeFi Solana, положительно отреагировали на динамику рынка. Зафиксирован интерес инвесторов, несмотря на всю неопределенность.

Итог: начнется ли в сентябре сезон альткоинов?

Сентябрь принес противоречивые сигналы. Доминирование биткоина снижается, Эфир уверенно держится выше $4 100. Крупные экосистемы первого уровня, такие как Solana, фиксируют рост активности токенов. Эксперты отмечают: до полноценного “альтсезона” еще рано, но условия сегодня лучше, чем в прошлых циклах.

