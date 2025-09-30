SEC остановила торговлю QMMM Holdings из-за манипуляций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно остановила торги акциями QMMM Holdings. Причиной стали подозрения, что рост акций компании связан с манипуляциями. О них стали говорить после ее резкого разворота в сторону криптовалют. Внимание к крипторынку усиливается благодаря появлению новых интересных проектов, например, сейчас популярность набирает стартап для майнинга мем-коинов PEPENODE.

Главное:

SEC приостановила торги QMMM из-за возможных махинаций, связанных с ее крипто-стратегией.

Акции компании взлетели почти на 1800% , после новостей о покупке криптовалют и запуске новой платформы.

, после новостей о покупке криптовалют и запуске новой платформы. Регуляторы усиливают проверки компаний, использующих криптосокровищницы (crypto treasury), опасаясь пузыря и злоупотреблений.

Приостановка торгов действует 10 рабочих дней.

SEC в своем сообщении заявила, что QMMM могла быть искусственно “разогнана” через рекомендации от неизвестных лиц в соцсетях. Эти сообщения якобы были нацелены на подталкивание цены и объемов торгов.

Как акции QMMM рванули вверх

Всего за месяц акции компании подорожали более чем на 1700%. 9 сентября QMMM заявила, что начнет покупать и хранить Bitcoin, Ethereum и Solana в рамках новой крипто-стратегии. Особенно сильный скачок случился после объявления о запуске собственной криптоаналитической платформы. Ее поддержали активами в общей сложности на $100 млн. В тот день цена выросла с $11 до рекордных $207 за акцию. К концу прошлой недели они торговались по $119,40, против $6,50 месяц назад.

Почему вмешалась SEC

Приостановка торгов произошла вскоре после публикации Wall Street Journal. Там говорилось, что SEC и регулятор FINRA начали проверки компаний, чьи акции резко выросли на фоне крипто-новостей. Следствие интересуется, не использовали ли некоторые фирмы скрытые маркетинговые кампании или закрытую информацию для накрутки котировок. Проблемы с прозрачностью, это, действительно, повод задуматься над безопасностью проекта.

Популярность крипто-казначейств и первые проблемы

За последний год более 200 компаний заявили о планах хранить криптовалюты на своих балансах. Обычно такие шаги приводят к росту акций, но аналитики предупреждают: стратегия становится массовой и рискованной. Если крипта подешевеет, это мгновенно ударит по отчетам.

И первые тревожные сигналы уже есть. Ряд компаний начали проводить обратные выкупы акций, чтобы поддержать курсы.

ETHZilla (ранее 180 Life Sciences) потеряла 76% стоимости акций, несмотря на накопленные эфиры и смену бренда. Чтобы сгладить падение, компания взяла в долг $80 млн на обратный выкуп акций на $250 млн.

Empery Digital (ранее Volcon) держит BTC на $476 млн, но вся компания на бирже оценивается всего в $378 млн. Поэтому менеджмент расширил кредитную линию, чтобы скупать акции.

Согласно отчету K33 Research, 25% публичных компаний, владеющих биткоином, торгуются дешевле, чем их собственные BTC-резервы. Это говорит о серьезном падении доверия инвесторов.

Угроза так называемого “NAV gap” (разрыва между рыночной ценой и стоимостью активов) мешает компаниям привлекать капитал. Особенно страдают мелкие игроки, такие как NAKA, чья капитализация рухнула на 96%.

