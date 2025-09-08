Сальвадор отпраздновал День Биткоина покупкой 21 BTC

В 2021 году Сальвадор признал BTC официальным средством платежа.

Сальвадор закупил еще 21 BTC в честь четвертой годовщины “Закона о Биткоине”. Это официально подтвердил президент страны Найиб Букеле в понедельник. Интерес к первому криптоактиву мира в разгорающийся альтсезон не угасает, в частности, из-за приближения листинга токена Bitcoin Hyper. Рассказываем про перспективы проекта и его монеты далее.

С марта 2024 года Сальвадор ежедневно добавляет по 1 BTC, согласно данным Bitcoin Office. Теперь в казне страны уже 6 313,18 BTC на сумму более $701 млн. Только за последнюю неделю правительство приобрело еще 28 BTC.

Эти покупки показывают, что Сальвадор продолжает стратегию регулярных вложений. Несмотря на колебания рынка, этот план продолжает реализовываться и говорит об уверенных намерениях правительства. Власти Сальвадора стремятся укрепить свое место в мире криптовалют. Следим за новостями далее, возможно, вскоре страна выйдет в лидеры этого сегмента экономики.

Напомним, биткоин стал официальным средством платежа в Сальвадоре в сентябре 2021 года. Годовщину там называют “Днем биткоина”.

На прошлой неделе Центральный банк Сальвадора впервые за последние 30 с лишним лет решил вложиться в золото. Сообщается о покупке почти 14 тысяч унций на сумму около $50 млн. Это вызвало слухи, что правительство намерено свернуть инвестиции в криптовалюты и переключиться на более традиционные активы. Однако власти страны во главе с Найибом Букеле поспешили опровергнуть такие предположения. Президент заявил, что криптовалютные вложения остаются приоритетом.

Конфликт с МВФ

Международный валютный фонд сообщил, что после заключения кредитного соглашения на $1,4 млрд в декабре 2024 года Сальвадор обязался остановить новые покупки BTC. Также МВФ призвал отказаться от госпрограммы Chivo Wallet. С самого начала фонд критиковал принятие биткоина. Еще в 2021-м были предупреждения о “серьезных макроэкономических, финансовых и юридических рисках”.

Несмотря на условия сделки, страна продолжает покупать по 1 BTC в день. Более того, недавно Сальвадор разделил свой биткоин-резерв на 14 разных адресов для повышения безопасности. Раньше все монеты хранились на одном кошельке.

Достижения ко Дню биткоина

Bitcoin Office отмечает главные успехи: страна получила неофициальное название “Bitcoin Country”. Около 80 000 госслужащих прошли сертификацию по биткоину. Кроме того, принят закон, который создает основу для биткоин-банков и рынков капитала в BTC.

