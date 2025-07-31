Роман Шторм в суде выбрал молчание

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм решил не давать показания в своем ответственном процессе по делу об отмывании денег, который проходит в федеральном суде Манхэттена.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 31, 2025

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Роман Шторм не будет свидетельствовать в свою защиту в ходе своего исторического судебного процесса по делу об отмывании денег, заявляют адвокаты разработчика Tornado Cash.

Роман Шторм отказывается давать показания в Федеральном суде

Согласно сообщению Inner City Press от 29 июля, Шторм и его адвокат сообщили судье окружного суда США Кэтрин Полк Файлла, что соучредитель crypto-mixer не будет выступать в федеральном суде Манхэттена на этой неделе.

“Мистер Шторм, вы знаете, что можете давать показания”, – цитирует издание слова Файллы. “Вы решили не давать показаний?”

“Да, ваша честь”, – ответил Шторм.

Целевой взнос в оборонный фонд приближается к 5 миллионам долларов

Новость о решении Шторма не давать показаний появилась всего через несколько дней после того, как он обратился к своему блогу в социальной сети, чтобы попросить своих сторонников увеличить взносы в его фонд правовой защиты.

“Наши юристы и эксперты работают круглосуточно – мы забыли, что такое нормальный сон”, – написал Шторм в публикации от 26 июля. “Каждый час на счету, как и расходы”. мы забыли, что такое нормальный сон”, – написал Шторм в публикации от 26 июля. “Каждый час на счету, как и расходы”. мы забыли, что такое нормальный сон”, – написал Шторм в публикации от 26 июля. “Каждый час на счету, как и расходы”.

По данным сайта Free Roman Storm, пожертвования на защиту Шторма превысили $4,5 млн, что почти достигло его цели в $5 млн.

“Если вы верите в справедливость, открытый исходный код и свободу, пожалуйста, помогите нам добиться успеха”, – добавил он.

Шторм пережил очень напряженные несколько недель с тех пор, как в начале этого месяца в Нью-Йорке начался его громкий судебный процесс по делу с открытым исходным кодом. Шторм и его соучредитель Tornado Cash Роман Семенов были обвинены в августе 2023 года в заговоре с целью отмывания денег, самом отмывании денег и нарушении санкций.

Федеральные прокуроры утверждают, что Шторм отмывал и скрывал более миллиарда долларов через Tornado Cash – включая сотни миллионов для группы Lazarus, спонсируемой Северной Кореей хакерской группировкой.

“Роман Шторм и Роман Семенов, как утверждается, управляли Tornado Cash и сознательно способствовали этому отмыванию денег”, – заявил тогдашний прокурор США Дэмиан Уильямс в пресс-релизе августа 2023 года.

Если его признают виновным, Шторм может получить до 45 лет федерального тюремного заключения.