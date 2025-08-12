Ripple и XRP получают $100 млн инвестподдержки – время покупать перед ростом?

Институциональная ставка на Ripple: как $100 млн инвестиций могут повлиять на курс XRP.

VivoPower – последняя компания, запустившая стратегию управления казной, основанную на криптовалюте, с инвестицией в Ripple на сумму $100 млн, что свидетельствует о положительном прогнозе цены XRP.

Основанная в 2014 году, компания специализируется на создании электротранспорта для горнодобывающей промышленности и на солнечных энергетических решениях для криптомайнинга. В мае этого года ее создатели провели частное размещение, чтобы привлечь более $120 млн для инвестиций в XRP в рамках стратегии управления казной.

Компания сотрудничает с Bitgo для покупки и хранения токенов XRP. Таким образом, VivoPower стала фактически инструментом, через который инвесторы из США могут косвенно приобретать XRP. Аналогично стратегии Strategy с Bitcoin (BTC), цена акций VivoPower со временем будет все больше коррелировать с ценой XRP по мере роста казначейства.

Сегодня компания объявила о партнерстве с платформой для стейкинга криптовалюты Flare, чтобы запустить обернутую версию XRP, которая приносит доход от инвестиций. Все полученные средства будут реинвестированы для увеличения фонда XRP. Это событие поддерживает позитивный прогноз цены XRP, создавая стабильный источник спроса на актив.

Прогноз цены XRP: путь к $10 кажется реальным

За последние 24 часа XRP выросла на 1,4%, достигла уровня около $3,35, который уже несколько дней выступает уровнем сопротивления, после чего цена начала снижаться.

Цена сейчас может снова опуститься к уровню около $3, чтобы найти необходимую ликвидность для следующего рывка вверх. В ближайшем времени можно ожидать прорыв к $3,5, подкрепленный позитивным импульсом, который сейчас испытывают криптовалюты.

Путь к $4 выглядит достаточно прямолинейным, а подобные новости поддерживают долгосрочный бычий прогноз цены XRP, поскольку институциональное принятие блокчейн-технологий и криптовалют как финансовых активов продолжает ускоряться. Аналитики говорят, что достичь $10 в этом году для XRP – вполне возможная утановка.

Если импульс продолжит набирать силу и корпорации вроде VivoPower будут вкладывать сотни миллионов, давление на покупку может быть достаточно сильным, чтобы вывести родной актив Ripple на этот рубеж до конца года.

