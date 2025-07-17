Резервы SharpLink в ETH превысили Ethereum Foundation

За последние 8 дней SharpLink накопил 111 609 ETH на общую сумму $343,38 млн.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 17, 2025

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SharpLink Gaming в четверг приобрела еще 20,279 Ethereum (ETH) на сумму $68,38 млн, согласно данным Lookonchain. Это произошло спустя всего день после покупки 6,377 ETH на сумму $19,6 млн.

По данным Lookonchain, за последние 8 дней SharpLink накопила 111,609 ETH на сумму около $343,38 млн. Компания из Миннеаполиса, специализирующаяся на онлайн-маркетинге, начала покупать Ethereum чуть более месяца назад. При этом 99,7% своих ETH компания вложила в стейкинг-протоколы.

SharpLink обогнала Ethereum Foundation и стала крупнейшим корпоративным держателем ETH

В четверг фирма купила 9,425 тыс. ETH на сумму $31,88 млн, а через 3 часа еще 10,854 тыс. ETH за $36,5 млн. Как сообщает Cryptonews, SharpLink стала крупнейшим корпоративным владельцем Ethereum, обогнав Ethereum Foundation.

Согласно пресс-релизу от вторника, с 7 по 13 июля 2025 года SharpLink приобрела 74,656 ETH, став крупнейшим корпоративным держателем ETH в мире.

Агрессивная стратегия накопления свидетельствует о новой фазе институционального принятия Ethereum и подчеркивает восприятие ETH как стратегического долгосрочного актива.

Ethereum (ETH) за последние 24 часа вырос более чем на 8% до $3,421. За последнюю неделю вторая по величине криптовалюта показала рост 21,5%. В момент публикации цена составляет $3,422 (по данным CoinMarketCap).

“Потоки институциональных инвестиций подтверждают этот сдвиг”, – сказал Cryptonews Джейми Элкалех, директор по маркетингу Bitget Wallet.

“Текущий прорыв Ethereum отражает не только бычий импульс, но и изменение восприятия цифровых активов институциями”, – добавил Элкалех. “Ethereum становится инфраструктурой для получения дохода”.

Акции SBET выросли на 29%

Акции Sharplink Gaming Inc (тикер SBET) в четверг подскочили на 29,03%, что свидетельствует о повышенном интересе институциональных инвесторов к ETH. По данным Google Finance, цена акции на момент написания составляет $37,38. С момента поворота в стратегии казначейства ETH акции выросли примерно в шесть раз.

Компания заявила в своем посте в социальной сети, что Ethereum “является базовым уровнем будущей глобальной экономики”.