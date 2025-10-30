Антон Горелкин: майнеры в РФ должны улучшить репутацию

Депутат Антон Горелкин рассказал о том, что майнеры криптовалют в России имеют далеко не лучший имидж. По его словам, несмотря на то что в последние два года майнинг стал более легальным и прозрачным, многие до сих пор относятся к этой сфере с недоверием. Горелкин подчеркнул, что теперь именно “добытчикам” предстоит доказать свою важность и пользу для российской экономики (а не наоборот).

Что происходит с майнингом криптовалют на российском рынке

Легализация майнинга в 2024 году помогла вывести из тени многих участников рынка. Однако проблема “серой” добычи криптоактивов все еще актуальна. Напомним, что под “серой зоной”, подразумевается, когда добыча криптовалюты происходит в обход закона.

Проблема “серого майнинга” особенно заметна в регионах с ограниченными энергетическими ресурсами. Речь про Северный Кавказ и районы вокруг Байкала. Там добыча запрещена из-за дефицита электроэнергии.

С 2027 года в России может измениться способ расчета социальной нормы электроэнергии. Это важный показатель, который влияет на стоимость электричества для населения. Если предложенные изменения коснутся перекрестного субсидирования (когда часть затрат платит бизнес за счет населения и наоборот), то энергозатратный “серый” майнинг может стать нерентабельным. Это значит, что заниматься майнингом в бытовых масштабах станет экономически невыгодно.

Горелкин также отметил, что государство намерено дальше регулировать эту отрасль. В том числе привести в правовое поле криптовалютные обменники. Это нужно для защиты прав пользователей и участников рынка. Регулирование поможет исключить мошеннические схемы и отмывание денег, а также обеспечит развитие международных расчетов с использованием криптовалют.

Перед этим представитель Банка России Владимир Чистюхин говорил о необходимости быстрого создания правил для обмена криптовалют, чтобы сделать этот процесс прозрачным и безопасным. Кроме того, власти обсуждают, кто сможет торговать криптовалютами, стараясь учитывать интересы обычных граждан, которые уже давно используют цифровые деньги.

Майнинг Биткоина усложняется

На фоне всех этих изменений майнинг биткоина становится сложнее. 29 октября сложность добычи достигла рекордного уровня. Майнерам теперь нужно решать около 156 трлн специальных задач, чтобы получить новые монеты. Это на 70% выше, чем год назад.

Напомним, что такие сложность майнинга биткоина. Это специальный показатель, который демонстрирует, насколько трудно майнерам найти новый блок в сети. Представьте, что майнеры – это игроки, которые должны решить очень сложную математическую задачу.

Сложность автоматически регулируется примерно каждые две недели, чтобы один новый блок создавался в среднем за 10 минут. Если майнеры начинают находить блоки быстрее, система усложняет задачу, чтобы скорость вернулась к 10 минутам. Если наоборот, то блоки ищутся слишком долго, сложность понижается.

В конце сентября 2025 года сложность впервые превысила 150 триллионов (Т). Сейчас майнерам приходится выполнить около 156 триллионов вычислений (хеш-функций), чтобы добавить один блок и получить 3.125 биткоинов. Это примерно $346 000 по текущему курсу.

При этом общая производительность майнингового оборудования снизилась. Многие майнеры отключают часть техники из-за снижения рентабельности и высокой сложности добычи.

Таким образом, майнинг в России проходит этап становления и регулирования. Область обещает оставаться важной и значимой, но ее участникам придется адаптироваться к новым реалиям. Кроме того, придется повышать эффективность работы.