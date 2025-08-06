$PUMP от Pump.fun отскочил на 5.5% до $0.003154: ждем дальнейший рост?

Аналитики ожидают рост токена $PUMP после его недавних колебаний и дальнейшей коррекции.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Токен $PUMP от Pump.fun вырос на 5,5% до $0.003154 – на фоне активности крупных инвесторов (китов) и программы обратного выкупа, которая компенсировала падение на 67% после запуска и угрозу судебного иска на миллиард долларов.

За движением цены стоят противоположные силы. В то время как венчурные фирмы накапливают токены и растет активность с производными инструментами, платформа борется с юридическими проблемами, а конкуренты отбирают долю рынка.

Источник: CoinGecko

Pump.fun сталкивается с юридическими проблемами и конкуренцией, но указывает на восстановление по мере развития экосистемы

Запущенный через первичное размещение токенов (ICO) 12 июля 2025 года, Pump.fun продал 15% от общего объема в 1 трлн токенов – 150 млрд PUMP. Продажа вызвала большой интерес и показала амбиции платформы стать не просто инкубатором мем-монет.

Вскоре после запуска $PUMP упал на 67% от пика, что создало давление на платформу с целью инноваций и усиления своей ценностной предложения на рынке. Чтобы вернуть доверие, проект запустил программу обратного выкупа: выкупил токены на сумму $31,3 млн, финансируемые 25% дохода протокола. Pump.fun также приобрел Kolscan – ведущий инструмент для отслеживания on-chain-кошельков, чтобы повысить прозрачность и привлечь серьезных инвесторов в сектор мем-монет.

Тем не менее, как раз в тот момент, когда проект стремился к стабильности, Burwick Law подала коллективный иск, утверждая, что Pump.fun работает как “нелегальное казино”, поощряющее спекулятивные азартные игры на мемкоинах. Иск требует возмещения ущерба в размере $5,5 млрд, что является серьезной юридической проблемой, которая может повлиять на долгосрочную нормативную базу платформы и общественное мнение.

Несмотря на неудачи, Pump.fun продолжает бороться. Актив подорожал на 11% на фоне бычьих фундаментальных показателей и агрессивного накопления капитала.

Согласно данным ончейн-активности, венчурная фирма GSR приобрела $4,6 млн в токенах PUMP на биржах, что сигнализирует о заинтересованности институциональных игроков. Параллельно открытый интерес по деривативам PUMP вырос на 6%, достигнув $743 млн, а фандинг-рейт стал положительным.

Тем временем конкуренция на рынке мем-лаунчпадов усиливается. LetsBonk.fun и другие соперники быстро наращивают позиции, что вынуждает Pump.fun активнее использовать стратегию обратного выкупа, проводить новые приобретения и ускорять запуск продуктов.

$PUMP откатился после достижения цели на прорыве “тройного дна”

Сегодня пара $PUMP/USDT отошла от внутридневного максимума $0,00338 после чистого пробоя по паттерну “тройное дно” на часовом графике.

Фигура формировалась с конца июля до начала августа с четко выраженными локальными минимумами и восходящей линией шеи.

формировалась с конца июля до начала августа с четко выраженными локальными минимумами и восходящей линией шеи. После третьего дна около $0,00260 произошел мощный прорыв вверх, и цена достигла расчетной цели $0,00336, после чего рост замедлился.

Торговые объемы во время прорыва постепенно увеличивались, подтверждая активное участие покупателей.

График цены $PUMP/USDT, 5 августа (Источник: TradingView)

Однако последняя торговая сессия показала смену настроений. Общий объем оставался высоким в течение большинства сессии, особенно с 08:00 до 10:00 UTC, когда было наторговано 16,65 млрд токенов, но дельта ушла в минус. Появилась крупная красная свеча дельты после достижения максимума: -53,4 млн на объеме 7,84 млрд, что отражает агрессивные продажи на локальной силе.

Ранее, с 06:00 до 09:00 UTC, дельта оставалась выраженно бычьей, подряд шли значения +1,19B, +1,35B и +1,31B, что совпало с основным импульсом роста. Сейчас $PUMP удерживается выше $0,00304, что остается ключевым краткосрочным уровнем поддержки.

График изменения объема торгов в долларах США (PUMP/USDT), 5 августа (Источник: TradingView)

Если он не устоит, следующая зона поддержки находится около $0,00295. Для возвращения инициативы быкам потребуется закрепление выше $0,00320 на растущем объеме.

На данный момент ситуация выглядит как классическая отработка цели фигуры с последующей паузой для “перезагрузки” рынка.

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