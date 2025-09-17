Pump.fun обошла Hyperlight по ежедневной выручке

Мем-монеты снова в тренде, и платформа Pump.fun сейчас превращается в серьезную социальную сеть для трейдеров.

Обновленно: сентября 17, 2025

Pump.fun – это платформа на блокчейне Solana, где любой может создать свою мем-монету. Недавно аналитики DefiLlama заметили, что по ежедневным доходам она обогнала Hyperliquid, крупную биржу для торговли фьючерсами. Это произошло в начале сентября, когда в цене подскочили мем-монеты и вступил в силу сезон альткоинов. Про это расскажем отдельно на примере роста Pepenode (PEPENODE).

В понедельник через Pump.fun прошло торгов на $1,02 млрд, что больше, чем $942 млн днем ранее. Согласно данным децентрализованного биржевого агрегатора Jupiter, можем сделать вывод, что люди стали массово скупать мем-монеты.

Сектор мем-коинов продолжает расти

Весь рынок мем-монет взлетел до $83 млрд в воскресенье, и это максимум за месяц. Сейчас немного остыл до $76 миллиардов, но интерес все еще огромный.

Интересные факты:

Pump.fun теперь третий по доходности протокол в DeFi, уступив только Tether и Circle, и в то же время два дня подряд опережал Hyperliquid.

Общая сумма, заблокированная в контрактах платформы, достигла рекордных $334 млн

Dogecoin вырос на 11% за неделю

Поясним, что общая стоимость Pump.fun (TVL) также достигла рекордного уровня в $334 млн в воскресенье, что подчеркивает растущий приток капитала в смарт-контракты платформы. Сектор мем-монет продолжает расти, отмечают аналитики. Другие менее известные мем-токены, включая Memecore (M), Moo Deng (MOODENG) и DORA, также продемонстрировали двузначный прирост.

Помимо наращивания торговых объемов, Pump.fun активно развивает стриминг. Разработчики платформы раздали $4 млн создателям контента, большинство из которых стримили впервые. Они утверждают, что по количеству стримов они уже приближаются к 1% от Twitch и 10% от Kick.

Pump.fun покупает Kolscan

В июле Pump.fun купили Kolscan – инструмент для отслеживания криптокошельков. Теперь пользователи смогут следить за успешными трейдерами, копировать их сделки и получать аналитику совершенно бесплатно. Соучредитель Алон Коэн подчеркнул, что трейдинг – это “социальный вид спорта”, подчеркнув важность сообщества и обмена мнениями для достижения успеха в экосистеме. В рамках сделки все сервисы Kolscan станут бесплатными для пользователей.

Прорыв Pump.fun подчеркивает, что быстрорастущая культура мемов продолжает разрушать как экономику DeFi, так и развлекательные платформы Web3. Все потому, что она выходит за рамки спекуляций и превращается в управляемые экосистемы.

PEPENODE – игровой мем-проект с огромными перспективами и потенциалом

Pepenode (PEPENODE) – это мем-коин в формате mine-to-earn, новой интересной технологии. Его актуальности можно только позавидовать – проект идеально попал в тренд “полезных мем-монет”. PepeNode уже успел собрать $562 000 на предпродаже. Все средства пойдут на запуск своей виртуальной майнинговой системы. Так в чем секрет популярности? Очередной лягушачий проект собрал фанатов?

Не только в этом. Да, сторонников PEPE много, но больше тех, кто хочет реально зарабатывать на мем-токенах. Вместо покупки реального оборудования и оплаты электричества пользователи строят виртуальные “серверные комнаты”. Они заполняются настраиваемыми нодами – и вот вы уже виртуальный добытчик криптовалюты.

Что особенно интересно в Pepenode.io – это его связь с интернет и мем-культурой. Проект использует социальные сети для вовлечения участников, создавая ощущение настоящего комьюнити. Можно не только инвестировать, но и играть, развивая виртуальный майнинг, генерировать монеты и участвовать в жизни экосистемы. Подробности и обновления ищите на официальном сайте.

Ранние пользователи получают более мощные ноды, которые майнят больше. Это одна из причин участвовать в предпродаже Pepenode. Смарт-контракт проекта успешно прошел детальную проверку Coinsult. Купить токен можно на официальном сайте.

