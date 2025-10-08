Прогноз по Solana: как заработать на криптовалюте в альтсезон

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: октября 8, 2025

Актив Solana (SOL) на этой неделе держится выше уровня $200. Криптовалютный рынок сейчас поддерживают два фактора. Первый – сниженные процентные ставки, и второй – ослабленный доллар США. Все это активно разжигает интерес инвесторов к токену SOL: трейдеры составляют все более оптимистичные ценовые прогнозы. Близится бычий разворот Solana? Разбираемся в этом вопросе далее, а также рассказываем, как заработать на криптовалюте с ИИ-активом SUBBD.

SOL в этом году без новых максимумов, но с перспективами прорыва

Токен SOL с начал года вырос всего на 21%. Аналитики отметили, что медленный темп сдвинул его на пятое место среди топ-5 альткоинов по капитализации. Действительно, в сравнении с оппонентами, токен экосистемы Solana ощутимо проигрывает. Ethereum и BNB Coin за этот год уже обновили исторические максимумы, и их рост составил 41% и 85% соответственно. Однако, все может измениться.

В сентябре валидаторы Solana одобрили обновление Alpenglow, что, по словам экспертов, стало крупным техническим усовершенствованием экосистемы. Нововведение сократит время блока с 12 секунд до всего 150 миллисекунд. Это еще сильнее приближает пользователей Solana к торговле “в режиме реального времени”.

Сейчас сеть занимает третье место по общей заблокированной стоимости реальных активов. В ней насчитывается $14,7 млрд в стейблкоинах и токенизированных активах, что вдвое больше, чем у BNB Chain. Правда, ей все еще далеко до Ethereum с ее $183 млрд.

Тем не менее, благодаря Alpenglow, экосистема Solana может оказаться в центре следующей волны институционального внедрения криптовалют. То есть, все больше компаний обращают свое внимание именно на эту криптомонету. В скором будущем планируется, что они станут еще активнее добавлять ее в свои резервы. Особенно учитывая, что Уолл-стрит плавно переходит к идее токенизации.

И если так рассуждать, то не так уж долго нам осталось ждать новостей о достижении SOL рубежа в $1000.

Прогноз цены Solana: если SOL преодолеет отметку в $300, ожидается большой прорыв

Во время последнего падения рынка Solana нашла надежную поддержку на психологическом уровне $200. Теперь монета выглядит готовой к движению в сторону новых исторических максимумов. Сезон альткоинов набирает обороты. Аналитики говорят, что SOL может скоро начать догонять топовых исполнителей, таких как BNB Coin (BNB) и Ethereum (ETH).

Индекс относительной силы (RSI) только что подал сигнал на покупку. Он пересек свою 14-дневную скользящую среднюю, набирая силу около средней линии. Это означает, что трейдеры могут начать покупать токен с более низкими рисками.

Если импульс подтолкнет SOL выше $300, это может запустить следующий этап ралли. И открыть дверь для более долгосрочного движения к $1 000.

В рамках текущего альтсезона, стоит упомянуть, что нааряду с крупными альткоинами, внимание инвесторов привлекают и топовые криптопредпродажи. Они предлагают ранний доступ к потенциальным прорывным проектам, дополнительные бонусы и уникальные технологии. Например, таким стал токен от ИИ-платформы SUBBD с таким же названием – SUBBD Token.

ИИ-платформа, универсальный инструмент и цифровой помощник – все это проект SUBBD

SUBBD – это децентрализованная контент-платформа, созданная для эры повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Его мы уже используем для решения бытовых задач, так почему бы не научить его помогать контент-креаторам?

Стартап быстро набрал популярность. Разработчики прочувствовали тренд на ИИ и удачно попали в самое его сердце. Инвесторы, которые ищут ранний доступ к следующей прорывной предпродаже, уже оценили преимущества.

Вместо того чтобы жонглировать несколькими приложениями для создания контента, редактирования и публикации, SUBBD позволяет пользователям делать это все в рамках одной экосистемы. Сам токен $SUBBD расширяет возможности как пользователей, так и создателей цифрового контента. Он также упрощает оплату подписок и эксклюзивных функций, предоставляя владельцам доступ к управлению, начислению вознаграждений и премиальным инструментам.

У проекта уже более 250 млн подписчиков, присоединяйтесь и вы к их числу. Успех все более реален.

