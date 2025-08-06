Прогноз от нейросети Gemini: XRP может достичь $5 на фоне институциональных вложений и технических сигналов

ИИ-система, интегрированная с Google, составила прогноз на будущее цены XRP.

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: августа 6, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Криптовалюта XRP, занимающая третье место по рыночной капитализации, за последний месяц показала рост 28,8%. Импульс был поддержан повышением активности трейдеров на крипторынке, а также обновлением Биткоином исторических максимумов (до $123 000).

XRP, один из ключевых альткоинов, остается в центре внимания как крупных держателей, так и частных инвесторов. Для оценки перспектив дальнейшего движения монеты в условиях снижения в августе торговой активности были проанализированы данные от Gemini – ИИ-системы, интегрированной с Google. Основываясь на новостях и аналитических данных, AI-платформа предоставила возможный сценарий развития.

Согласно расчетам Gemini, к концу 2025 года стоимость XRP может достичь $5, что соответствует приросту на 64% по сравнению с текущими ценовыми значениями. В обосновании прогноза приводится ряд доводов, включая ожидания по одобрению биржевого фонда (ETF) на базе XRP в третьем квартале 2025 года.

По данным информационного агентства Bloomberg, вероятность одобрения SEC составляет 95%. Аналогичную оценку ($5,5) озвучивали и аналитики финансовой компании Standard Chartered, указывая на возможные потенциальные институциональные вливания в объеме до $8 млрд в первый год после запуска ETF.

Большую роль сыграло и завершение судебного разбирательства между Ripple и SEC. Конец конфликта снял правовую неопределенность вокруг актива. Это значительно повышает привлекательность XRP для крупных участников рынка.

Отметим, что ведется значительная работа по интеграции смарт-контрактов в сеть XRPL, что расширяет функциональность и открывает доступ к Web3-приложениям.

Архитектура блокчейна XRP Ledger позволяет компаниям и биржам запускать решения по токенизации традиционных активов (акции, облигации, сырье, недвижимость), что может сыграть ключевую роль на фоне ожидаемого роста в данном сегменте.

Технический анализ XRP подтверждает сценарий роста

При техническом анализе XRP демонстрирует отскок от уровня 50% коррекции по Фибоначчи, построенного от значения $2,0687. Это свидетельствует о возобновлении восходящего движения: 50% считается значимой зоной поддержки, где часто происходит повторный вход инвесторов.

В июле альткоин XRP уже преодолел верхнюю границу нисходящего треугольника, что может указывать на формирование нового импульса вверх. Учитывая наличие как технических, так и фундаментальных предпосылок, интерес к криптопроектам, сопряженным с платежной инфраструктурой, усиливается. Один из таких проектов – Best Wallet.

Best Wallet – проект на пересечении технологий хранения цифровых активов и трендов крипторынка

Токен $BEST – нативная монета криптовалютного некастодиального кошелька Best Wallet. Мобильное приложение ориентировано на пользователей, ищущих сочетание высокой безопасности, полной анонимности и удобства в управлении цифровыми активами.

Хранение приватных ключей на стороне пользователя, инструменты управления криптопортфелем и прямой доступ к предпродажам перспективных токенов делает проект актуальным в условиях растущего интереса к автономным решениям в сфере хранения виртуальных активов.

Безопасность Best Wallet: многоуровневая защита и контроль доступа

Кошелек не является кастодиальным – приватные ключи от активов хранятся только у пользователя и недоступны третьим лицам. Это минимизирует риски, связанные с внешними вмешательствами. В архитектуре продукта применяется криптографический механизм MPC-CMP от Fireblocks, также дополнительно реализована двухфакторная аутентификация, включая биометрическую.

Инструменты анализа и мониторинга Best Wallet включают в себя защиту от фишинга, выявление мошеннических схем и предупреждение о попытках взлома в режиме реального времени. Такой набор мер делает данный криптокошелек одним из наиболее защищенных решений в категории некастодиальных мобильных хранилищ.

Удобство кошелька: прямые покупки токенов и мультиаккаунт

В Best Wallet реализована возможность приобретения мем-токенов уже на стадии пресейла. Причем покупка осуществляется непосредственно через интерфейс приложения, без необходимости перехода на внешние сайты или подключения сторонних сервисов. Это упрощает процесс и снижает риски.

Функция создания нескольких Ethereum-кошельков внутри приложения позволяет пользователю разделять активы по назначению: например, для хранения, ежедневной торговли или участия в стейкинге.

Токен $BEST: потенциал роста и функциональные возможности

$BEST – собственный цифровой актив экосистемы Best Wallet. Согласно прогнозам, при развитии проекта и выходе на долю более 40% в сегменте некастодиальных кошельков к 2027 году, возможен рост стоимости токена до $0,62, что соответствует приросту порядка 2 300%.

Дополнительно держатели $BEST получают доступ к ряду функций внутри платформы: осуществление торговых и обменных операций по сниженным комиссиям, участие в управлении проектом, приоритетное участие в криптостартапах и высокодоходный стейкинг (на момент публикации новости APY составляла 93%).

Продолжается предварительная продажа токенов $BEST. Объем привлеченных средств превышает $14,5 млн. Текущая стоимость монеты – $0,025445.