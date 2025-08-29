[LIVE] Прогноз Gemini AI: какой будет цена XRP, Solana и Cronos к концу 2025 года

Криптовалютный рынок переживает период нестабильности с преобладанием медвежьих настроений. Однако искусственный интеллект Gemini от Google предсказывает значительный бычий рост XRP к концу 2025 года. Основной драйвер прогноза – растущее практическое применение криптовалюты. Следим за полезными монетами вместе с ИИ: например, можно обратить внимание на мем-рынок и актуальный Maxi Doge. По нему у экспертов рынка самые оптимистичные ожидания.

Аналогичные позитивные прогнозы касаются Cronos. Все благодаря расширению его экосистемы. Solana также может продемонстрировать сильное восстановление. Потенциально монета может снова превзойти Ethereum по показателям роста.

Ethereum обновил исторический максимум, а Bitcoin опустился ниже

Ethereum продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув нового исторического максимума на уровне $4 958. Это подтвердило его статус ведущего альткоина. Ралли Ethereum спровоцировало рост других альткоинов, хотя впоследствии они откатились.

В настоящее время Эфириум находится в фазе консолидации. Внимание трейдеров переключилось на Solana, которая восстановилась выше отметки $210.

Биткоин торгуется около $113 000. Это на 9% ниже исторического максимума в $124 000, зафиксированного в августе. Аналитики сохраняют бычьи настроения на фоне улучшающегося регуляторного климата. Прогнозы Gemini AI соответствуют общим позитивным ожиданиям рынка.

XRP (Ripple): Gemini говорит, что взрывное ралли в конце года может быть только началом

2025 год стал годом большого прорыва для XRP. После того, как он, наконец, победил SEC, его курс превысил $1. Зафиксирован рост более чем на 400% за последние 12 месяцев. Google Gemini прогнозирует, что этот рост продолжится.

Число пользователей быстро растет. Все больше людей пользуются сетью, а официальная карта XRP Mastercard стала, наконец, доступна. Открыт путь к кредитованию на несколько триллионов долларов. В октябре ожидается запуск ETF, который может придать еще больший импульс.

График указывает на возможное ралли к концу года, которое может привести к росту XRP до $10. Этот сценарий сбудется, если рыночная сила сохранится. Объем продаж растет, и есть много возможностей для роста, пока цена остается выше $2,90.

В долгосрочной перспективе путь к $10 выглядит понятным и открытым. Но сначала XRP должен преодолеть сопротивление на уровне $3,66, от которого он откатился, прежде чем опуститься ниже $3.

Cronos (CRO): $1,00 близок как никогда

Cronos закрепляется в статусе долгоиграющей монеты. Недавно Trump Media and Technology Group объявила о партнерстве с Crypto.com. Теперь Cronos используется как утилити-токен для системы вознаграждений в Truth Social и Truth+. Пользователи могут напрямую обменивать “гемы” за активность на CRO через кошелек Crypto.com.

Сразу после анонса цена CRO взлетела на 30% до $0,20, а затем пробила отметку $0,30. Ценовые ориентиры продолжают расти. Как отмечают Gemini, набирает обороты сильный бычий тренд на предстоящий год.

Источник: CROUSD / TradingView

CRO вернулся в топ-20 монет, его капитализация превысила $11 млрд, а цена достигла $0,30. RSI взлетел до 85, что указывает на сильную перекупленность. Обычно это сигнал к откату, когда покупатели начинают выдыхаться. Но пока цена CRO держится без коррекции.

Ближайшая цель снижения может быть в районе $0,23. Уровень Фибоначчи 0,382, классическая зона для неглубоких откатов. Однако прогнозы остаются бычьими: Gemini AI ожидает роста CRO до $0,80 к концу года. И аналитики в целом разделяют этот оптимизм на фоне ряда новостей, подпитывающих импульс.

Solana (SOL): прогнозируется уверенное возвращение

По мнению Gemini и аналитиков, Solana приближается к своему историческому максимуму в $251. $300-$350 выглядят как цель к концу года.

По иронии судьбы, этот скачок произошел сразу после того, как Джим Кремер отверг идею о том, что кто-то может потребовать от Solana $2000. Этот уровень маловероятен в этом году или в следующем. Однако одного повышения до $500 было бы более чем достаточно, чтобы заинтересовать инвесторов в краткосрочной перспективе.

Источник: SOLUSD / TradingView

Прорыв Solana к новому историческому максимуму может быстро ускорить движение к отметке $300. За прошлый год SOL продемонстрировал впечатляющую устойчивость. Криптовалюта удерживала сильные уровни поддержки даже когда многие сомневались в ее перспективах.

Каждый прорыв SOL провоцирует массовые притоки прибыли во всей его экосистеме. Особенно среди мемкоинов. Яркий пример – DogWifHat (WIF). Проект, который взлетел с капитализации менее $1 миллиона до миллиардов долларов.

Именно поэтому мемкоины продолжают занимать ключевое место на рынке. Новые запуски привлекают огромное внимание. Тренд продолжается прямо сейчас с Maxi Doge. Этот новейший мемкоин на “собачью” тематику быстро набирает высоту. Инвесторы активно следят за его движением в надежде повторить успех предыдущих проектов экосистемы Solana.

