Прогноз цены XRP, Solana, PEPENODE

Сегодня крипторынок снова вышел на уровень $4 трлн по капитализации. Прогнозы таких альткоинов как XRP, Solana и PEPENODE заметно улучшились. За последние сутки ряд токенов показали уверенный отскок. Основным драйвером роста стал шаг Metaplanet, которая закупила 5 419 BTC. Это событие вернуло оптимизм инвесторам и подтолкнуло рынок вверх.

На этом фоне перспективы трех вышеупомянутых проектов XRP, Solana и Pepenode выглядят более позитивно. Аналитики ожидают, что на этой неделе они продолжат рост. К концу года не исключен настоящий бычий скачок (ралли), если SEC одобрит большую часть заявок на ETF.

Прогноз по XRP ($XRP): возможен новый максимум в конце четвертого квартала

За последние сутки XRP прибавил 2%, отскочив с минимума $2,80 обратно к $2,87. Тем не менее, согласно прогнозам за неделю, токен все еще находится в минусе на 4%. За месяц – на 5%. Август и сентябрь оказались неудачными для четвертой по капитализации монеты.

Однако, как видно на графике, текущее падение (во многом связанное с общим снижением рынка) загнало XRP в зону перепроданности. Это обычно сигнализирует о скором отскоке. Например, индекс относительной силы (RSI) недавно опустился ниже 50, где он находился почти весь август и сентябрь. Это повышает шансы на разворот и рост.

Прогноз по Solana ($SOL): растут объемы институциональных инвестиций

При цене в $220 Solana подешевела на 1% за день и на 6,5% за неделю, хотя за последние 30 дней она выросла на 6%. За последний год этот криптоактив также вырос на 50%, что свидетельствует об устойчивом, хотя и не впечатляющем ежегодном росте.

И все же, если ежегодный рост Solana пока не поражает воображение инвесторов, не стоит забывать, что картина может очень легко измениться. В течение следующих нескольких недель цена может уйти в любую из сторон, считают аналитики. Как и в случае с XRP, это связано с тем, что SOL также ожидает, что SEC одобрит несколько спотовых ETF Solana. Они смогут значительно увеличить рынок доступных монет.

Такие новости означают, что в этом месяце у Solana дела идут лучше, чем у других основных токенов. Правда, монета все еще далека от того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал или оказаться перекупленной. В связи с этим, можно ожидать, что стоимость SOL достигнет $250 к середине октября, $350 к концу ноября, а затем $500 к концу года.

Прогноз по PEPENODE: сборы на предпродаже превысили $1,3 млн

Внимательные инвесторы уже сейчас обращают взгляд на пресейл-проекты, которые после листинга продемонстрируют взрывной рост. Ярким примером стал PEPENODE ($PEPENODE). Это токен стандарта ERC-20, который собрал уже более $1,3 млн в рамках активной продажи.

В чем его уникальность? PEPENODE признан первым в мире успешным токеном с моделью mine-to-earn. По сути, вы создаете собственную виртуальную майнинг-ферму. Покупая ноды за PEPENODE, вы увеличиваете ее мощность и начинаете получать награды в виде других мем-токенов, таких как Fartcoin и PEPE.

Кроме дохода от виртуальной фермы, держатели получают проценты за стейкинг непосредственно в PEPENODE. Такая двойная мотивация создает мощный стимул для накопления и долгосрочного удержания токена. Эксперты прогнозируют всплеск спроса на монеты после их скорого листинга. Ожидается, что это может моментально вывести PEPENODE в топы самых обсуждаемых проектов.

Как принять участие в предпродаже? Присоединиться к пресейлу можно на официальном сайте PEPENODE. Просто подключите совместимый кошелек (например, Best Wallet) и оплатите покупку криптовалютой или банковской картой.

