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Cryptonews Цены и тенденции

Прогноз цены XRP: падение ниже ключевой поддержки – готовится серьезная коррекция?

Bitcoin
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Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
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Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
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О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Курс XRP резко снизился после роста до $3,25 и теперь вызывает опасения относительно более глубокой коррекции. На данный момент токен торгуется по $2,89, что на 2% ниже за последние 24 часа. Это заметное изменение по сравнению с бычьим ралли, которое ранее подняло XRP на многолетние максимумы.

Снижение произошло на фоне крупной активности “китов”, в частности, перевода $175 млн, совершенного сооснователем Ripple Крисом Ларсеном, согласно свежим данным блокчейна. Это вызвало перестройку институциональных позиций или фиксацию прибыли на пиках.

С психологической точки зрения, уровень в $3 является ключевым рубежом. Падение XRP ниже этой отметки напугало быков и открыло дорогу медведям для усиления давления. На фоне роста волатильности трейдеры теперь все больше ориентируются на технический анализ.

Ключевые технические уровни XRP/USD

С точки зрения техники прогноз по XRP выглядит медвежьим, поскольку 4-часовой график показывает, что монета зажата ниже нисходящей трендовой линии и 50-периодной SMA, которая сейчас проходит около $3,08. После пробоя вниз от $2,93 эти зоны теперь выступают как сильное сопротивление.

График цены XRP/USD – Источник: Tradingview
  • Множество медвежьих свечей, включая паттерн поглощения
  • RSI опустился до уровня перепроданности (35,68) и отскочил обратно к 40,16 (все еще ниже 50)
  • Цена тестирует зону $2,93-$2,94, которая раньше была поддержкой, а теперь превратилась в сопротивление

Если XRP не пробьет эту зону, тенденция будет медвежьей. Следите за сигналами свечей, такими как падающая звезда или медвежье поглощение находятся вблизи сопротивления.

Краткосрочный курс XRP не может вернуть 3 доллара, поэтому продавцы по-прежнему контролируют ситуацию. Если цена снова упадет с 2,94 до 3,08 доллара, следующие уровни поддержки, на которые стоит обратить внимание, – 2,73 и 2,61 доллара. Эти зоны могут стать возможностями для отскока, но только в том случае, если динамика улучшится.

XRP/USD: еще один шаг вниз?

Настройка сделки (краткосрочный уклон):

  • Идея для входа: ждите отказа от $ 2,94
  • Стоп-лосс: чуть выше $3,08
  • Целевые показатели: $2,73 и $2,61
  • Аннулирование: чистое закрытие выше $3,10 меняет прогноз на бычий

Прорыв и удержание выше $3,08 будет сигнализировать о росте цены, что потенциально может спровоцировать движение к $3,18 и $3,32 соответственно.

Сборы Bitcoin Hyper превысила $6,2 млн по мере приближения роста цен

Bitcoin Hyper ($HYPER) – первая Layer 2 сеть, построенная на биткоин-технологии и работающая с помощью виртуальной машины Solana (SVM). Проект привлек более $6,2 млн на публичной предпродаже, чем заинтересовал немалую часть инвесторов новой волны. Из запланированных $21,644,097 собрано $6,278,761. Текущая цена токена составляет $0,0115, и скоро объявят следующий ценовой уровень.

Проект создан, чтобы объединить безопасность Биткоина с высокой скоростью Solana. Bitcoin Hyper позволяет запускать быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения (dApps) и даже создавать мем-монеты, при этом обеспечивая удобный мост для BTC.

Bitcoin Hyper прошел аудит компании Consult и был разработан с упором на масштабируемость, надежность и простоту использования.

Сочетание мем-тематики и реальной практической пользы делает Bitcoin Hyper одним из самых интересных Layer 2 проектов, за которыми стоит следить в 2025 году. Система стейкинга, упрощенная предпродажа и полный запуск токена, запланированный на первый квартал, помогают $HYPER быстро набирать популярность. Следите за обновлениями, если хотите зарабатывать больше на актуальных трендах рынка.

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Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
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Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов