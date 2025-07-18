Прогноз цены XRP: открытый интерес достигает $10 млрд

Скоро ли Ripple достигнет $4?

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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За последние 24 часа Ripple (XRP) зафиксировала рост более чем на 6%, поскольку открытый процент (OI) по ее фьючерсным контрактам достиг $10 млрд, что говорит в пользу оптимистичного прогноза цены XRP.

Данные CoinGlass подтверждают, что трейдеры спешат открывать длинные позиции по XRP, поскольку OI неуклонно растет с начала июля, поднявшись примерно с $2,5 млрд до текущего уровня, увеличившись на 300% менее чем за месяц.

Открытый интерес по традиционным фьючерсам также вырос до 2650 контрактов на сумму $459 млн, что стало новым рекордом для недавно запущенных фьючерсов на XRP от CME Group. Запуск фонда ETF, связанного с XRP, на этой неделе, а также принятие закона Genius Act Палатой представителей послужили катализаторами этого взрывного роста.

В результате XRP показал доходность с начала года в 67%, став лучшим токеном среди топ-5.

Прогноз цены XRP: на пути к $4 после пробоя локального максимума

XRP теперь всего на 10,1% ниже нового исторического максимума. Ценовое движение в выходные может закрепить этот рост, если бычий импульс продолжит усиливаться

Вчера цена пробила максимум 16 января в $3.40. Это самый высокий уровень, которого XRP достиг за последние годы, и самый близкий с января 2018 года подход к тестированию своего исторического максимума.

Это исторический момент для Ripple. Набор юридических побед с октября этого года значительно укрепил его нативный актив. Теперь, с про-крипто руководством в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), возможности безграничны.

Цена, кажется, тестирует уровень сопротивления в $3.4 сверху. Если она останется выше этой отметки, вероятность бычьего прогноза с ценой XRP в $4 значительно возрастает. Этот уровень может быть достигнут уже в выходные.

Индекс относительной силы (RSI) достиг 88 на дневном графике. Это экстремально перекупленный уровень, который может предвещать сильный откат. Однако положительный импульс поддерживает бычий прогноз с ценой $4 и возможно выше.

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