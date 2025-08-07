Прогноз цены XRP: актив растет по мере того, как BTC падает

Может ли цена XRP достичь $10 на этой неделе?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: августа 7, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

XRP вырос на 41,2% с начала года, почти вдвое превысив прибыль Bitcoin, и подпитывает все более бычий прогноз цены XRP по мере нарастания импульса.

С усиливающимися слухами о сезоне альткоинов, XRP хорошо позиционируется как новый “гребень волны”, особенно когда Ripple использует преимущества крупного регуляторного сдвига в Соединенных Штатах.

Прокриптовалютная администрация Дональда Трампа предприняла смелые шаги, чтобы превратить США в глобальный центр цифровых активов, включая принятие закона Genius Act, который легализует и регулирует стейблкоины, и масштабную смену руководства в SEC, которая положила конец годам политики жестких мер.

Bitcoin, возможно, уже достиг нового исторического максимума, и если XRP последует его примеру, он легко может опередить топовую криптовалюту в следующем крупном ралли.

Продукты институционального уровня, такие как фьючерсы XRP от CME Group и первый биржевой фонд (ETF), связанный с XRP – Ultra XRP ETF (UXRP) от ProShares – это первые из многих новых инструментов, которые вскоре могут выйти на рынок, чтобы ускорить как розничное, так и институциональное принятие токена в инвестиционных целях.

Так что, хотя мы можем не увидеть XRP на уровне $10 на этой неделе, эти сильные попутные ветры определенно благоприятствуют бычьему прогнозу цены XRP, который может привести к движению до этого уровня в течение следующих нескольких недель.

Прогноз цены XRP: актив консолидируется выше $3 по мере накопления “умных денег”

4-часовой график XRP показывает, что токен достиг ключевой области сопротивления на отметке около $3,05 и сразу после этого сильно отступил.

На этом нижнем таймфрейме 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) обеспечивает временную поддержку, помогая стабилизировать текущую структуру XRP. Рынок, похоже, ждет нового катализатора для запуска следующего крупного движения и может оставаться в диапазоне еще несколько дней.

Во время бычьих рынков такое боковое движение часто сигнализирует о фазе накопления, когда киты стратегически покупают на падениях и готовятся к следующему прорыву. Текущее ценовое действие предполагает, что XRP может вернуться к уровню $2.70, чтобы собрать ликвидность от поздних покупателей. Сильный отскок от этой зоны укрепил бы бычью структуру и мог бы отправить XRP обратно к максимумам середины июля и, возможно, даже выше.

С растущим принятием, улучшающимся настроением и спекуляциями вокруг будущего XRP ETF, долгосрочные быки по-прежнему рассматривают $10 как реалистичную цель роста.

Тем временем, поскольку инвесторы активно ищут следующий альткоин с потенциалом 10X, топовые крипто-предпродажи, такие как Maxi Doge (MAXI), быстро набирают обороты благодаря своему высокому потенциалу роста.

Maxi Doge (MAXI) взлетает к $400 тыс., поскольку ранние инвесторы спешат войти

Maxi Doge (MAXI) – это новый смелый мем-коин, построенный вокруг культуры “только вверх”, которая определяет крипто-бычьи рынки.

Токен дает сообществу шанс “вырваться комнаты”, уйти от ограничений, получив доступ к потенциальным сделкам x1000 через Maxi Fund. Целых 25% эмиссии направлены на поиск самых взрывных токенов цикла, без стоп-лоссов, без страха и с одним правилом: если цена падает – удваивай ставку.

Это инвестиции с высоким риском и высокой уверенностью для тех, кто хочет либо сорвать куш, либо уйти с пустыми руками. Maxi Doge создан для настоящих криптоэкстремалов, и предпродажа еще актуальна. Чтобы купить токен $MAXI, достаточно зайти на сайт Maxi Doge и подключить кошелек (например, Best Wallet).

Вы можете обменять USDT или ETH на токен, либо инвестировать с помощью банковской карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перспективные криптовалюты 2025: топ 7

Какую Криптовалюту Купить: Лучшие Монеты 2025

Новая Криптовалюта: ТОП Новичков 2025