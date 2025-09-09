[LIVE] Прогноз цены Solana: SOL готовится к резкому скачку

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: сентября 9, 2025

SOL (Solana), возможно, стоит на пороге самого мощного подъема в этом цикле. Такие мнения сейчас активно составляют аналитики и опытные трейдеры. Рынок сейчас на подъеме и прогнозы по Solana становятся все более оптимистичными. Рассказываем, на какие еще альткоины можно обратить внимание – например, на Bitcoin Hyper.

Технический анализ дает смешанные сигналы, графики неоднозначны. Однако фундаментальные факторы продолжают поддерживать рост SOL. За прошедшую неделю цена монеты выросла на 7%.

Solana сейчас находится в центре внимания этого цикла. Подогревается он интересом со стороны традиционных финансов (TradFi). Ее уже включают в корпоративные резервы, что дает возможность крупным компаниям и публичным рынкам увереннее инвестировать в SOL. В ближайший месяц ожидается, что Solana еще глубже проникнет в традиционные финансы. Для компаний, выпускающих спотовые ETF, установлен окончательный срок одобрения регулятором (SEC) – октябрь.

С появлением этих новых возможностей спрос на SOL может резко вырасти. Особенно после принятия закона CLARITY в США. Он откроет доступ к замороженным инвестиционным средствам трейдеров. Актуально для тех, кто ожидает ясности регулирования.

Прогноз цены Solana: SOL между $1000 и $150

Solana, как говорят аналитики, балансирует на грани прорыва. Зона слияния подталкивает SOL ближе к выходу из модели “восходящего клина”. Напомним, она сохраняется с середины апреля.

Однодневный график SOL / USD, восходящий клин указывает на потенциальное движение на $1000. Источник: TradingView.

У Solana на графике сформировалась линия поддержки за август. И сейчас цена снова тестирует верхнюю границу фигуры, что может быть сигналом к прорыву. Некоторые аналитики видят в этом восходящий треугольник. Если он сработает как разворот, цена может упасть на 30% к поддержке в районе $150.

Но индикаторы говорят другое. RSI уверенно поднялся к 60, значит, покупатели ведут рынок. MACD вот-вот может сформировать “золотой крест”, что станет сильным сигналом в пользу долгосрочного роста. В случае пробоя Solana может вернуться к своему январскому пику в районе $300. Если этот уровень закрепится как поддержка, откроется дорога к новым вершинам. Следующая цель – $500. И, вероятно, это еще не предел.

В связи с формирующимися изменениями регулирования, цена SOL способна дотянуться и до $1 000. Это почти на 360% больше текущих уровней.

История показывает: когда Solana начинает ралли, мем-коины из ее экосистемы часто взлетают еще сильнее. Именно здесь и родилась та самая “мемкоин-мания”. Если Solana возрастет в 4 раза, то локальные токены вполне могут повторить свои безумные взлеты. Как это было с Fartcoin и Melania.

Bitcoin Hyper объединил скорость Solana с безопасностью Биткоина

Bitcoin Hyper ($HYPER) стал лучшим решением для Биткоина. Это первый биткоин Layer 2, основанный на виртуальной машине Solana (SVM).

Его цель проста и гениальна: расширить экосистему первой криптовалюты мира. Проще говоря, масштабировать ее. К чему это приведет? К ускорению процессов, большей безопасности и снижению комиссий. Возможно будет даже создание мем-коинов в сети.

Проект объединяет подтвержденную годами безопасность Биткоина с высокопроизводительной платформой Solana. Трейдерам стали доступны новые возможности для высокоэффективной торговли. Это и удобный мост для перевода BTC, и масштабируемая разработка децентрализованных приложений (dApp).

Отметим, что проект успешно прошел аудит компании Consult. Это укрепляет доверие инвесторов к его технологической базе и расширяет поток клиентов. Замечен быстрый прогресс: предпродажа уже собрала более $14 млн. Сейчас цена токенов HYPER составляет всего $0.012885, но по мере окончания пресейла стоимость будет расти.

Купить монеты HYPER можно на официальном сайте Bitcoin Hyper, используя криптовалюту или банковскую карту.

Перейти на Bitcoin Hyper