Прогноз цены Solana: следующая цель $500

Solana находится на пути к реализации цели пробоя на $297 и сейчас приближается к выходу из 4-месячного восходящего канала.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: августа 7, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Ключевой уровень пробоя на $297 снова в центре внимания, открывая дорогу к бычьему сценарию по Solana накануне последнего квартала года. Фундаментальные факторы также начинают поддерживать рост, поскольку макроэкономический фон смещается в пользу рисковых активов, включая альткоины.

Спекулянты теперь ожидают до трех снижений ставок до конца года, причем первая может состояться уже в сентябре. Снижение стоимости заимствований способно стимулировать новые притоки капитала в криптовалюты, оживляя настроения альтсезона.

Solana может стать главным бенефициаром этой динамики на фоне приближающегося дедлайна 10 октября по возможному спотовому ETF на SOL, который способен открыть двери для традиционного институционального капитала.

Анализ цены Solana: зависит ли бычий тренд SOL от $297?

Solana находится на пути к реализации цели пробоя на $297, ранее обозначенной нисходящей клиновидной формацией, и сейчас приближается к выходу из 4-месячного восходящего канала.

4-часовой график SOL / USDT, восходящий канал способствует прорыву нисходящего клина. Источник: TradingView, Binance.

Эта 4-месячная фаза консолидации позволила модели “клин” постепенно проявиться, и с улучшением настроений на рынке, ее потенциал роста может, наконец, проявиться в полной мере. Учитывая потенциальную разворотную модель с двойным дном, формирующуюся в районе $157, Solana может развернуться и повторно протестировать сопротивление на уровне $207, уровне, который ограничил ее последний рост.

Это связано с тем, что индикаторы импульса по-прежнему отражают слабость. RSI колеблется чуть ниже нейтральной линии, что говорит о том, что продавцы сохраняют краткосрочный контроль. Более того, MACD балансирует на грани срыва, а линия движется почти параллельно сигналу, указывая на хрупкий восходящий тренд.

Повторный отскок от отметки $157 может придать силы, необходимой для того, чтобы полностью изменить прогноз на бычий. Важно сказать, что отметка в $207 является последним порогом для прорыва восходящего канала, открывая дверь для повторного тестирования сопротивления в $297.

Если перейти к поддержке, этот уровень станет для Solana стартовой площадкой для определения цен. С учетом снижения процентных ставок и одобрения спотовых ETF, которые, вероятно, повысят спрос в последнем квартале этого года, можно ожидать роста на 205% до $500.

Экосистема Solana открывает широкие возможности для получения прибыли

Когда речь заходит о монетах с большой капитализацией, таких как SOL, рост, как правило, происходит медленно. На развитие взрывных прорывов могут уйти месяцы, а затем они могут закончиться в считанные дни. Это означает, что держатели тратят большую часть своего времени на ожидание.

Тем временем мем-монеты с низкой капитализацией в экосистеме, такие как TROLL, показывают двукратный рост всего за один день.

Именно здесь на сцену выходит Snorter ($SNORT). Этот специализированный торговый бот создан для того, чтобы рано распознавать зарождающийся импульс, помогая инвесторам входить в сделки до того, как подтянется толпа, где и формируется основная прибыль. Хотя торговые боты существуют уже давно, Snorter ориентирован на новое поколение криптотрейдеров, которым важны скорость, точность и безопасность.

Он предлагает:

удобные лимитные ордера для “снайперских” входов,

свапы, защищенные от MEV-атак,

копитрейдинг в реальном времени,

и даже защиту от rug pull, чтобы избежать неудачных выходов.

Ранний вход – это только половина успеха. Snorter также помогает выйти из сделки вовремя, как настоящий профессионал.

Snorter Bot vs. другие популярные торговые боты

Проект успешно стартовал: за первые недели предпродажи $SNORT уже собрал более $2,4 млн, что, вероятно, обусловлено высокой доходностью (155%) при размещении средств для вознаграждения первых инвесторов.

Вы можете следить за новостями Snorter в социальных сетях или присоединиться к предпродаже на официальном сайте Snorter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перспективные криптовалюты 2025: топ 7

Какую Криптовалюту Купить: Лучшие Монеты 2025

Новая Криптовалюта: ТОП Новичков 2025