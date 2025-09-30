[LIVE] Прогноз цены SOL: близится прорыв?

29 сентября акции Solana (SOL) выросли на 3,2%, их стоимость поднялась до $206,85. Сейчас, на 30 сентября, замечен небольшой спад, актив опустился до $206,79 по данным CoinMarketCap. Корреляция Солана может сказаться на всем сегменте альткоинов, в частности, мем-валют. Например, эксперты рекомендуют не упускать из виду связанные с ней проекты, такие как Bitcoin Hyper, который объединил мощности сетей Solana и Bitcoin.

Сейчас трейдеры интересуются, удержит ли Solana уровень в $200?

Прогноз цены Solana: технический анализ

По последним данным, актив оттолкнулся от поддержки чуть ниже $200. Цена вернулась в восходящий канал. Сейчас рынок стоит у важного рубежа, которым стала зона $200. Это, по словам экспертов, ключевая точка, в которой покупатели активно защищают цену. Если монета удержится выше этого уровня, есть шанс на рост к $230–$255, а при сильном импульсе даже к $330–$350. Но если цена уйдет ниже $200, следующая поддержка будет на $190 и $175. В этом случае бычий сценарий окажется под угрозой.

Источник: SOLUSD / TradingView

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. RSI уже поднялся выше 45 после почти “перепроданной” зоны. Исторически всегда это указывало на возможное восстановление. Однако MACD пока остается в “медвежьей” зоне. Это уже говорит о том, что разворот тренда еще не подтвержден.

В итоге все вертится вокруг отметки $200. Если SOL удержит ее, то открыта дорога к $255 и $330. Если потеряет, то довольно ощутимым будет риск падения до $175. Неблагоприятный сценарий, который, впрочем, не вызывает паники на рынке.

Аналитик Bloomberg: шансы на одобрение ETF на Solana теперь почти 100%

По словам Эрика Балчунаса из Bloomberg, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привела к единой форме правила листинга, вероятность запуска спотового ETF на Solana стала “близка к 100%”. То есть, наконец-то, сложную систему стали упрощать. Это, по словам экспертов, отличный шаг в сторону большего принятия криптовалют.

Новые правила избавляют эмитентов от необходимости проходить сложный этап согласования по форме 19b-4. Остается только финальная стадия – регистрацию по форме S-1. SEC уже сделала первый шаг, попросив компании, планирующие выпускать ETF на LTC, XRP, SOL, ADA и DOGE, отозвать свои старые заявки. Ожидается, что произойдет это уже на неделе.

Bitcoin Hyper: новое слово в развитии BTC-экосистемы

Bitcoin Hyper представляет собой инновационное решение второго уровня, призванное устранить главные недостатки Биткоина. Хотя BTC и остается безусловным лидером криптовалютного рынка в 2025 году, его практическое применение вызывает некоторые вопросы у трейдеров. Блокчейн часто сталкивается с серьезными препятствиями: пользователи вынуждены подолгу ждать подтверждения транзакций и переплачивать за комиссии.

Что выделяет Bitcoin Hyper среди конкурентов? Отметим, что проекты второго уровня для биткоина появлялись и раньше. Однако Bitcoin Hyper предлагает принципиально иной подход, поэтому он и привлек столько внимания. Существующие L2-решения так и не справились с основными проблемами главной сети: медлительностью и высокой стоимостью операций. Bitcoin Hyper сейчас как раз становится тем проектом, который кардинально изменит работу биткоин-блокчейна.

Нативный токен проекта $HYPER привлекает внимание инвесторов сразу по нескольким причинам:

Технологический потенциал – проект решает реальные проблемы крупнейшей криптосети

– проект решает реальные проблемы крупнейшей криптосети Стейкинг-возможности – держатели могут зарабатывать пассивный доход

Как говорят криптоэксперты и опытные трейдеры, ранняя стадия развития проекта – это возможность войти в него на начальном этапе с максимальной выгодой. То есть, вы можете уже сейчас купить токен $HYPER по минимальной цене и в будущем заработать на ее подъеме. Монета уже вошла в список лучших предпродажных активов сезона.

