[LIVE] Прогноз цены SOL: близится прорыв?
29 сентября акции Solana (SOL) выросли на 3,2%, их стоимость поднялась до $206,85. Сейчас, на 30 сентября, замечен небольшой спад, актив опустился до $206,79 по данным CoinMarketCap. Корреляция Солана может сказаться на всем сегменте альткоинов, в частности, мем-валют. Например, эксперты рекомендуют не упускать из виду связанные с ней проекты, такие как Bitcoin Hyper, который объединил мощности сетей Solana и Bitcoin.
Сейчас трейдеры интересуются, удержит ли Solana уровень в $200?
Прогноз цены Solana: технический анализ
По последним данным, актив оттолкнулся от поддержки чуть ниже $200. Цена вернулась в восходящий канал. Сейчас рынок стоит у важного рубежа, которым стала зона $200. Это, по словам экспертов, ключевая точка, в которой покупатели активно защищают цену. Если монета удержится выше этого уровня, есть шанс на рост к $230–$255, а при сильном импульсе даже к $330–$350. Но если цена уйдет ниже $200, следующая поддержка будет на $190 и $175. В этом случае бычий сценарий окажется под угрозой.
Технические индикаторы дают смешанные сигналы. RSI уже поднялся выше 45 после почти “перепроданной” зоны. Исторически всегда это указывало на возможное восстановление. Однако MACD пока остается в “медвежьей” зоне. Это уже говорит о том, что разворот тренда еще не подтвержден.
В итоге все вертится вокруг отметки $200. Если SOL удержит ее, то открыта дорога к $255 и $330. Если потеряет, то довольно ощутимым будет риск падения до $175. Неблагоприятный сценарий, который, впрочем, не вызывает паники на рынке.
Аналитик Bloomberg: шансы на одобрение ETF на Solana теперь почти 100%
По словам Эрика Балчунаса из Bloomberg, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привела к единой форме правила листинга, вероятность запуска спотового ETF на Solana стала “близка к 100%”. То есть, наконец-то, сложную систему стали упрощать. Это, по словам экспертов, отличный шаг в сторону большего принятия криптовалют.
Новые правила избавляют эмитентов от необходимости проходить сложный этап согласования по форме 19b-4. Остается только финальная стадия – регистрацию по форме S-1. SEC уже сделала первый шаг, попросив компании, планирующие выпускать ETF на LTC, XRP, SOL, ADA и DOGE, отозвать свои старые заявки. Ожидается, что произойдет это уже на неделе.
Bitcoin Hyper: новое слово в развитии BTC-экосистемы
Bitcoin Hyper представляет собой инновационное решение второго уровня, призванное устранить главные недостатки Биткоина. Хотя BTC и остается безусловным лидером криптовалютного рынка в 2025 году, его практическое применение вызывает некоторые вопросы у трейдеров. Блокчейн часто сталкивается с серьезными препятствиями: пользователи вынуждены подолгу ждать подтверждения транзакций и переплачивать за комиссии.
Что выделяет Bitcoin Hyper среди конкурентов? Отметим, что проекты второго уровня для биткоина появлялись и раньше. Однако Bitcoin Hyper предлагает принципиально иной подход, поэтому он и привлек столько внимания. Существующие L2-решения так и не справились с основными проблемами главной сети: медлительностью и высокой стоимостью операций. Bitcoin Hyper сейчас как раз становится тем проектом, который кардинально изменит работу биткоин-блокчейна.
Нативный токен проекта $HYPER привлекает внимание инвесторов сразу по нескольким причинам:
- Технологический потенциал – проект решает реальные проблемы крупнейшей криптосети
- Стейкинг-возможности – держатели могут зарабатывать пассивный доход
Как говорят криптоэксперты и опытные трейдеры, ранняя стадия развития проекта – это возможность войти в него на начальном этапе с максимальной выгодой. То есть, вы можете уже сейчас купить токен $HYPER по минимальной цене и в будущем заработать на ее подъеме. Монета уже вошла в список лучших предпродажных активов сезона.