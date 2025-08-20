Прогноз цены Ethereum: “панические продажи” китов – сможет ли ETH восстановиться до $4500?

Медвежьи настроения сильно влияют на прогнозы цены Ethereum за последнюю неделю.

Альткоин испытывает все возрастающее давление продаж со стороны крупных инвесторов. Lookonchain сообщает о “панической распродаже” среди китов: за последние 3 часа на биржи перевели $148 млн.

В то же время данные Coinglass показывают, что традиционные инвесторы (TradFi) избавляются от активов в ETF. Только в понедельник отток составил $196,6 млн – вторая по величине дневная потеря за всю историю.

Чистый поток через ETH ETF-фонды. Источник: Coinglass.

Тенденция распродаж набрала обороты на предыдущей неделе: в пятницу отток составил $59 млн, в результате чего отрицательное сальдо за последние две торговые сессии достигло 256 млн.

Переход от накопления к фиксации прибыли как на криптовалютном, так и на торговом рынках предполагает ослабление уверенности и повышает риск более глубокой коррекции, приближающейся к ключевой поддержке.

Прогноз цены Ethereum: может ли ETH вернуться к отметке в $4500 на этой неделе?

ETH продолжает торговаться в рамках нисходящего канала, но импульс начинает ослабевать по мере приближения цены к ключевой зоне поддержки.

ETH / USDT 4-часовой график, паттерн нисходящего канала. Источники: TradingView, Binance.

Индекс относительной силы (RSI) приближается к уровню перепроданности на отметке 35, зоне, которая исторически обозначала дно для Ethereum, когда продавцы исчерпывали свои силы.

MACD также указывает на слабое давление продажи: после недавнего «смертельного крестика» линия индикатора почти параллельна сигнальной линии, что говорит о том, что текущее нисходящее движение может не иметь длительной силы.

Ethereum сейчас приближается к повторному тесту поддержки на уровне $4 150, которая ранее запустила последний бычий рост. Если покупатели войдут в рынок, а продавцы истощатся, цена Ethereum может начать отскок к верхней границе канала.

Выход из этого канала вверх откроет путь к повторному тесту $4 790, что потенциально даст рост на 14% от текущих уровней.

Тем не менее, до сентябрьского заседания ФРС осталось 29 дней, и надежды на снижение ставок пока далеки, поэтому у Ethereum нет ближайших макроэкономических катализаторов для роста спроса.

