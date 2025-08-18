Прогноз цены Ethereum: JPMorgan предрекает взрывной рост – обгонит ли ETH BTC?

Ожидается взрывной рост цены ETH: что думают об этом финансовые аналитики?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 18, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Один из ведущих инвестиционных банков Уолл-стрит – J.P. Morgan – считает, что EVM получит наибольшую выгоду от растущего внедрения стейблкоинов. Поддерживают ли крупные банки прогноз цены Ethereum, который выводит его на лидирующую позицию на крипторынке?

Финансовые аналитики заявили в недавней записке для клиентов, что эфир ($ETH) стал “прямым способом получить доступ к ожидаемому стремительному росту стейблкоинов, поскольку сеть Ethereum хостит большинство этих активов-стейблкоинов, напрямую как L1 или косвенно через некоторые L2”.

Стейблкоины составляют 7% от общей капитализации топ-100 криптовалют. Согласно данным DeFi Llama, почти половина из $270 млрд стейблкоинов, находящихся в обращении, хранится в сети Ethereum.

Это дает EVM преимущество перед другими блокчейнами для капитализации на росте этого сектора. Недавний отчет от криптомаркетмейкера Keyrock оценивает, что рыночная стоимость стейблкоинов может вырасти до $3 трлн.

Аналитики JP Morgan подчеркнули, что принятие GENIUS Act может стать поворотным моментом для сектора. Теперь, когда стабильные активы могут быть законно выпущены и использованы на территории США, институциональное внедрение должно вырасти в ближайшем будущем.

Поскольку сеть укрепляет свою архитектуру через обновления, такие как Pectra, все больше стабильных активов будет поступать в ее DeFi-экосистему, поддерживая бычий прогноз цены Ethereum.

Прогноз цены Ethereum: $ETH может принести прибыль более чем на 200% после прорыва ценового канала

Объемы торгов взлетели после того, как ETH преодолел сопротивление в $4100. Этот уровень служил высоким потолком в течение последних 12 месяцев или около того, но теперь он преодолен и, возможно, ознаменовал начало сезона альткоинов.

Если не будет роста капитализации Биткоина в ближайшие годы, Ethereum должен увеличиться в цене в 4 раза, чтобы обойти ведущую криптовалюту. Хотя это звучит несколько невероятно, реальные и практические применения Ethereum могут помочь сократить разрыв с $BTC по мере того, как мир все больше принимает блокчейн-технологии.

Дневной график показывает огромный потенциал роста в долгосрочной перспективе. Токен может более чем утроить свою стоимость, поскольку ралли ускорилось после пробоя бычьего восходящего ценового канала, существовавшего долгое время.

Как и стейблкоины, мем-коины ожидаются с большими прибылями на этом бычьем рынке из-за роста аппетита инвесторов к риску. Token6900 ($T6900) повторяет успех таких проектов, как SPX6900 ($SPX), и может принести доходность в 100 раз.

Token6900 ($T6900) привлек $2 млн всего за пару недель, когда начался поток “Vibe Liquidity”

Token6900 ($T6900) – это самый настоящий мем-коин. Он не предлагает никаких бонусов, не дает обещаний и не имеет дорожной карты, и именно это делает его особенным.

Это актив, ориентированный на сообщество, чья ценность будет расти по мере того, как его примет широкая аудитория. В основе лежит максимальный уровень фанатизма с нотками ностальгии по 2000-м.

Самые преданные и ранние инвесторы, которые закупятся на этапе предпродажи по сниженной цене в $0.006975, получат наибольшую выгоду, так как максимальный объём токенов ограничен $5 млн.

Чтобы присоединиться к движению, зайдите на сайт Token6900 и подключите свой кошелек (например, Best Wallet). Вы можете обменять USDT или ETH или инвестировать с помощью банковской карты.