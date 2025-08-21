Прогноз цены Ethereum: ETH тестирует сопротивление на уровне $4350

Достигнет ли $10 000 в этом цикле?

Криптоаналитики составляют прогнозы по цене ETH на достижение им $10 000 в этом цикле. Звучит дико, безумно, но, одновременно и вполне реально.

Какое-то время Ethereum испытывал трудности, особенно после того, как Solana перетянула внимание на себя в прошлом году. Пользователи были разочарованы отсутствием обновлений, Эфириум ушел в тень. Но похоже, что Виталик Бутерин наконец-то снова включился в процесс и взялся за работу: грядут изменения.

Сейчас Ethereum выглядит довольно уверенно: за последние 30 дней актив вырос более чем на 15%, недавно достигнув максимума в $4 700. Это уровень, которого мы не видели с 2021 года. Тогда крипторынок по объему был значительно меньше.

SharpLink (SBET), один из ключевых игроков, способствующих недавнему росту Эфириума, по-прежнему наращивает продажи ETH. На данный момент на его счету более 740 тыс. ETH, что по текущим ценам составляет более $3,1 млрд.

Прогноз цены на Ethereum: цена приближается к рекордно высокому уровню

Источник: ETHUSD / TradingView

ETH наконец-то пробил сопротивление на уровне $4 000 и превратил его в поддержку. Это случилось после более чем трех лет неудачных попыток. Теперь цена уверенно отскакивает каждый раз, когда приближается к этой отметке.

Сейчас ETH снова тестирует сопротивление на уровне $4 350 (синяя линия), где его уже раньше отклоняли. Это может означать скорый пробой вверх, но если не удастся преодолеть этот уровень, мы можем увидеть откат к поддержке на $4 000 (красная линия).

Индекс RSI сейчас находится на нейтральной отметке 55, что оставляет пространство для пробоя. MACD тоже показывает бычьи сигналы: линия MACD (синяя) выше сигнальной линии (оранжевой), а на гистограмме формируются зелёные столбики.

Исходя из этого прогноза цены Ethereum, в долгосрочной перспективе актив имеет хорошие перспективы для роста. Главное, следить за уровнем поддержки и общим рыночным импульсом. Не исключается повторный тест отметки $4 000.

Следующий крупный мемкоин на Ethereum? Рекордные показатели предпродажи Maxi Doge

Мемный проект Maxi Doge находится сейчас в центре внимания инвесторов. Этот новый криптоактив, вдохновленный Dogecoin, недавно запустил предпродажу и уже собрал более $1,3 млн.

Maxi Doge представляет собой “прокачанную” версию собаки Doge в образе спортивного качка, одержимого торговлей с высоким плечом. Он полностью следует мем-культуре. Maxi Doge не строит из себя серьезный проект с реальной пользой или фундаменталом.

Несмотря ни на что, при детальном рассмотрении видно, что Maxi Doge предлагает несколько ориентированных на сообщество функций, немаловажных и интересных трейдерам. Например, стейкинг и пользовательские конкурсы,с высоким доходом, что может поддерживать актуальность проекта в долгосрочной перспективе.

Около 40% всех токенов выделено для публичной предпродажи, и при этом нет закрытых продаж или “инсайдерских” сделок. Это значит, что не стоит переживать о сливах со стороны “китов”, когда токен выйдет на топовые биржи.

Купить токен MAXI сейчас можно на официальном сайте с помощью ETH, USDT, BNB или даже обычной банковской карты. Следите за новостями и обновлениями проекта в социальных сетях.

