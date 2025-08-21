Прогноз цены BTC: обвал ниже $112 тыс. на фоне оттока из ETF

Отток средств из ETF-фондов сказался на общей картине крипторынка и ценах BTC и ETH.

Биткоин упал до $113 800, примерно на 1,5% за последние сутки. Произошло это после того как во вторник из спотовых ETF на биткоин и эфир в США было выведено $945 млн. Это одна из крупнейших однодневных распродаж с момента запуска этих продуктов и усиливает давление на рынке.

Биткоин-фонды пострадали больше всего, зафиксировав отток в $523,3 млн средств. В фонде Fidelity FBTC ушло $246,9 млн, у Grayscale GBTC – $115,5 млн. Значительные оттоки также у Ark и Bitwise, а у iShares Bitcoin Trust от BlackRock не замечено никаких движений. Это говорит о том, что часть инвесторов сейчас предпочитает выжидать, не делая новых ставок.

При выводе средств из спотовых ETF их управляющие вынуждены продавать сам Биткоин, что увеличивает предложение и усиливает давление на цену. К утру среды BTC уже стоил ниже $113 500, и сейчас многие задаются вопросом: это просто пауза перед ростом или начало более глубокой коррекции?

Что касается Эфириума, из его ETF вывели $422,3 млн. Fidelity FETH потерял $156,3 млн, Grayscale ETHE – $122 млн, Mini Ethereum Trust – $88,5 млн. Это вторая по размеру однодневная распродажа с момента их запуска.

Поскольку эфирные ETF по объему меньше биткоиновых, крупные оттоки влияют на Эфир сильнее. В итоге он упал на 1,54%, до $4,163. Некоторые эксперты считают, что в краткосрочной перспективе данный актив может стать уязвимее перед институциональными распродажами, чем Биткоин.

Итого:

Отток из биткоин-ETF: $523,3 млн

Отток из эфир-ETF: $422,3 млн

Совокупные однодневные оттоки: $945 млн

Прогноз цен на Биткоин: коррекция или восстановление?

С технической точки зрения, Биткоин находится “на перепутье”. После пробоя ниже 50-дневной SMA на уровне $115 870 этот уровень превратился в сопротивление. Отскок от $124 450 завершил четырехнедельное ралли и сместил краткосрочный настрой в сторону медведей. Сигналы японских свечей (сильные красные свечи, напоминающие начальную стадию паттерна “три черные вороны”) предупреждают о возможном дальнейшем снижении.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Индикаторы Momentum поддерживают это мнение. Индекс RSI находится на отметке 42, пока не перепродан, и есть место для дальнейшего ослабления. MACD перешел на отрицательную территорию. Прорыв ниже $112 000 может ускорить потери до $108 000 или $105 150.

Но есть признаки роста. Свечи Доджи и волчок около $113 000 свидетельствуют о нерешительности продавцов. Если быки смогут вернуться выше $116 150, возможен отскок к $120 900 и $124 450.

Долгосрочные институциональные накопления по-прежнему оказывают поддержку, и как только рынок успокоится, мы можем увидеть $130 000.

