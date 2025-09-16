BTC $116,836.29 1.15%
Прогноз цены BTC: как незаметно заработать $5 млрд?

Bitcoin
Автор
Алексей Давыденко
Автор
Алексей Давыденко
О авторе

Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о...

Профиль автора
Обновленно: 

Биткоин сегодня торгуется по $114,895 с капитализацией $2.28 триллиона. Пока все говорят о розничных трейдерах, одна из самых осторожных компаний на Уолл-стрит тихо заработала миллиарды на биткоине. Рассмотрим ее историю, а также обратим внимание на проект Bitcoin Hyper и его предпродажу.

Capital Group – известный своим консервативным подходом игрок на рынке. Компания планомерно превратила в $1 млрд в более чем $6 млрд. Однако, они не покупали биткоин напрямую. Вместо этого инвестировали в компании, которые держат биткоин в своих резервах. И это отлично сработало. Менеджер Марк Кейси, который работает в компании 25 лет, назвал биткоин “одной из самых крутых вещей, когда-либо созданных в мире”.

Главная удача пришла через покупку акций MicroStrategy в 2021 году за $500 млн. Эта компания под руководством Майкла Сейлора превратилась за пару лет в “хранилище биткоина”. На пике инвестиция выросла до $6.2 млрд. Акции MicroStrategy выросли на 2,200% за пять лет.

Тренд растет, и вот основной его срез:

  • Компании сейчас держат более 1 миллиона BTC стоимостью $117 млрд
  • MicroStrategy владеет 636,505 биткоинами
  • Marathon Digital владеет 52,000 биткоинами
  • Новые компании активно скупают биткоин и планируют накопить сотни тысяч монет к 2027 году

Почему это работает? Для крупных институтов это безопасный способ получить доступ к биткоину через регулируемые публичные компании, не беря на себя риски прямого хранения криптовалюты. Простыми словами: умные инвесторы не покупают биткоин, а покупают компании, которые покупают биткоин.

Биткоин-казначейства продолжают расширяться

Корпоративные казначейства делают биткоин еще привлекательнее в глазах инвесторов. По данным BitcoinTreasuries.net, компании уже держат свыше 1 млн BTC на сумму более $117 млрд.

Лидером среди них остается MicroStrategy с 636 505 BTC. За ней идет Marathon Digital с 52 000 BTC. Новые игроки, такие как XXI и Bitcoin Standard Treasury, сейчас активно наращивают позиции. При этом компании вроде Semler Scientific и Metaplanet объявили о планах собрать сотни тысяч BTC к 2027 году.

Для институционалов корпоративные казначейства стали удобным и регулируемым способом получить доступ к биткоину без рисков самостоятельного хранения. А для розничных и профессиональных инвесторов список публичных компаний с BTC на балансе стал своеобразным индикатором уровня принятия биткоина в мире бизнеса.

Прогноз цены биткоина: цель $119,5 тыс.

С технической точки зрения биткоин выглядит устойчиво. Он выровнялся после выхода из нисходящего канала, который сдерживал рынок в конце августа. Сейчас цена держится чуть ниже ключевого сопротивления в зоне $116 000–$116 750, где дополнительным барьером выступает 50-дневная EMA на уровне $114 402.

Прорыв выше этой зоны может открыть дорогу к $119 500. Уровню, который исторически задавал продолжение тренда. Индикаторы подтверждают бычий сценарий. Свечи последних дней напоминают “волчки”. Это фигуры неопределенности, но в сочетании с формированием все более высоких минимумов они часто становятся сигналом к продолжению роста.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Bitcoin Hyper ($HYPER) сочетает преимущества сетей BTC и SOL

Bitcoin Hyper смелый проект для улучшения работы блокчейна Биткоина. Он устраняет проблемы BTC и поднимает сеть на новый уровень. Благодаря скорости Solana и безопасности BTC, новинка стала, действительно, революционной и привлекательной.

Пока Ethereum и Solana боролись с масштабированием, блокчейн первой криптовалюты отставал. Переводы биткоина были медленными. Иногда уходили часы на одну транзакцию. Bitcoin Hyper готов это изменить. Это отличная платформа для новых приложений и сообществ. Здесь рады креативным создателям, рискованным трейдерам и фанатам мем-культуры и тренд на мем-коины тоже учтен.

Проект открывает двери для совершенно новых вариантов использования, включая бесшовное соединение BTC и масштабируемую разработку DApp. Это полезно как опытным инвесторам, так и новичкам.

В основе экосистемы лежит токен $HYPER. Он управляет транзакциями, стейкингом, голосованием и доступом к релизам. Сегодня купить монету на официальном сайте можно по самой низкой цене на рынке.

Перейти на Bitcoin Hyper

Алексей Давыденко
Автор
Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о биткоине, эфириуме и альткоинах. Сертифицированный специалист по блокчейну (Blockchain Council)
Читать дальше
