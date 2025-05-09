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Cryptonews Новости

Прогноз цены биткоина: Рыночная капитализация достигла $3.22 трлн — что ждет BTC?

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Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
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Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
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Перспективы биткоина

Глобальный рынок криптовалют достиг рекордных $3.22 трлн, чему способствовал рост биткоина (BTC) до $102,758 и резкий скачок Ethereum на 16.84% до $2,213.99.

Биткоин, крупнейший цифровой актив по рыночной капитализации, за последние 24 часа прибавил 3.81%, доведя свою оценку до $2.04 трлн.

С циркулирующим предложением в 19.86 млн BTC и фиксированным лимитом в 21 млн, биткоин остается доминирующей силой в криптосекторе, задавая тон настроениям на рынке.

Почему биткоин может пробить $110,000

По мере роста глобальной рыночной капитализации биткоин находится в выгодной позиции, чтобы возглавить следующую фазу бычьего рынка криптовалют. В пользу этого говорит несколько факторов.

Институциональный импульс

Компании, такие как BlackRock и Fidelity, увеличивают свои вложения в биткоин, что остается важным драйвером роста.

Либерализация регулирования

Недавние одобрения ETF и благоприятные изменения в регулировании на крупных рынках, таких как США и Европа, повышают доверие инвесторов.

Динамика предложения

С учетом того, что осталось добыть лишь небольшую часть биткоинов, фиксированное предложение и растущий спрос создают классический дефицит.

Ключевые уровни биткоина для наблюдения в 2025 году

Технический прогноз для биткоина остается бычьим, с критической поддержкой около $100,000 и сопротивлением в районе $110,000.

Непосредственная поддержка: $100,000 — психологический уровень и бывшее сопротивление, ставшее поддержкой.

Основное сопротивление: $110,000 — следующий ключевой барьер для быков, отражающий расширения Фибоначчи и исторические ценовые модели.

Долгосрочная цель: $120,000 — потенциальная цель роста, если бычий импульс сохранится.

Заключение. Почему BTC может возглавить следующий бычий рынок

Основные выводы:

  • Биткоин возглавляет рост крипторынка на $3.22 трлн, нацелившись на $110,000.
  • Институциональное принятие, регуляторная ясность и фиксированное предложение — ключевые драйверы.
  • Уровни для наблюдения: поддержка $100,000, сопротивление $110,000, долгосрочная цель $120,000.

С рыночной капитализацией крипторынка, превышающей $3.22 трлн, путь биткоина к $110,000 кажется все более вероятным. Институциональные вливания, регуляторная ясность и динамика фиксированного предложения могут подстегнуть следующий крупный прорыв, закрепляя за биткоином центральное место в революции цифровых активов.

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