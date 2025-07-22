Прогноз цены Биткоина: медиакомпания Трампа покупает BTC на $2 млрд – доминация BTC еще в силе?

Trump Media and Technology Group приобретает биткоины на сумму $2 млрд, что составляет две трети ликвидного портфеля, поскольку BTC консолидируется на уровне $118 тыс.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: июля 23, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Оптимистичный прогноз цены биткоина набирает обороты после того, как Trump Media and Technology Group объявила о приобретении около $2 млрд в виде инвестиций в BTC и связанные с ними криптовалюты. Данный шаг подчеркивает растущее участие Дональда Трампа в секторе криптовалют во время его президентства.

По данным компании, цифровые активы в настоящее время составляют примерно две трети ее ликвидного портфеля стоимостью $3 млрд, что свидетельствует о серьезном институциональном доверии к долгосрочной стоимости Биткоина.

Это событие вызвало новый всплеск энтузиазма на рынке в связи с потенциальным параболическим циклом роста, вызванным динамикой Биткоина.

Консолидация Биткоина на уровне $118,000 открывает путь к параболическому бычьему рынку

После впечатляющего роста более чем на 55% от апрельского минимума в $74 508, Биткоин, ведущая криптовалюта, вошёл в фазу консолидации, закрепившись около отметки $118 000.

По данным аналитика JA Maartun, 17 июля на биржи было переведено 32 300 BTC всего за один час. Этому предшествовали два крупных транша: 15 800 BTC и 13 400 BTC, отправленных с кошельков, на которых хранилось более 100 BTC каждый. Такие движения могут сигнализировать о стратегических перестановках крупных держателей перед следующим этапом рыночного роста.

Столь значительные перемещения обычно свидетельствуют о фиксации прибыли, особенно после того, как Биткоин 14 июля достиг нового исторического максимума в $123 205. В ответ на эти вбросы со стороны “китов” цена первого криптоактива отступила и в настоящее время торгуется в диапазоне $117 000–$118 000.

По мере стабилизации Биткоина и перераспределения капитала в сторону Ethereum, Solana и токенов со средней капитализацией, альткоины показывают опережающую динамику. За последнюю неделю Ethereum, XRP и Solana выросли на двузначные проценты.

Тем временем сектор мем-коинов также демонстрирует силу. Только за сегодняшний день рост составил 8%, а совокупная рыночная капитализация приблизилась к $90 млрд.

Дополнительный импульс рынку может придать новость о том, что президент Трамп подписал закон GENIUS, ранее одобренный Палатой представителей при поддержке обеих партий. Согласно прогнозам аналитиков, таких как Ali Charts, если уровень $117 400 удержится в качестве поддержки, Биткоин может вырасти до $131 200.

Технический анализ цены Биткоина: ликвидация ликвидности и разворот к цели $130 000

С технической точки зрения, часовой график BTC/USD демонстрирует четкую формацию ликвидации ликвидности: цена кратковременно пробила важную поддержку, активировав стоп-ордера на продажу и вытеснив слабые длинные позиции. Сразу после этого последовало восстановление, вызвавшее дисбаланс или Fair Value Gap (FVG). Это технический сигнал, указывающий на возможный бычий настрой рынка.

Если цене удастся пробить локальный максимум, обозначенный как ключевой уровень смены структуры, это подтвердит формирование разворота в сторону роста с ближайшей целью на уровне $123 358.

Источник: TradingView

Индекс RSI в настоящее время находится вблизи отметки 68,7, что указывает на устойчивый бычий импульс при приближении к уровню перекупленности, что может привести к кратковременной консолидации. Если биткоин успешно преодолеет текущий максимум, анализ графика предполагает ралли к вторичной цели на уровне $130 331.

Прогнозируемая траектория предполагает возможные незначительные коррекции на этом пути, но в целом настроения остаются конструктивными до тех пор, пока сохраняется зона поддержки FVG.

Bitcoin Hyper: скорости Solana + безопасность Bitcoin

По мере того как инвесторы ищут новые крупные возможности для криптовалют, новые проекты с мощными технологиями и поддержкой сообщества привлекают все больше внимания, особенно со стороны новичков в криптопространстве.

Одним из новых альткоинов, вызывающих волну интереса, является Bitcoin Hyper ($HYPER). Этот проект обеспечивает сверхбыстрые транзакции (такие как у Solana) в сети BTC. Что самое интересное? В нем сохранены все основные функции безопасности Биткоина.

Предварительная продажа проходит прямо сейчас на официальном сайте Bitcoin Hyper. Всего за несколько дней первые участники ICO уже собрали $4,1 млн. Новые инвесторы могут приобрести токены HYPER за $0,01235 каждый, хотя эта цена будет расти по мере продвижения предпродажи.

Вы можете принять участие в предпродаже Bitcoin Hyper, используя криптовалюту или банковскую карту.