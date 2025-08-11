Прогноз цены Биткоина: Майкл Сэйлор намекает на огромную покупку

Следующая цель Биткоина – $1 млн.

Биткоин сегодня поднялся до $120 185, прибавив более 1,30% за 24 часа на фоне внушительного объема торгов в $81,65 млрд. Крупнейшая в мире криптовалюта теперь оценивается в $2,39 трлн при обращении чуть меньше 20 млн монет.

Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор, чья компания держит 628 791 BTC на сумму $74,21 млрд, снова способствует росту оптимизма на рынке. В недавнем посте он заявил, что непрерывное накопление BTC – самый надежный путь к богатству. Эксперты считают это намеком на дальнейшие крупные покупки, которые могут подготовить почву для нового рывка Биткоина в сторону отметки $1 млн.

Растущая ставка Сэйлора на BTC

Трекер портфеля Сэйлора показывает прибыль в 61,04% от базовой стоимости биткоинов MicroStrategy с усредненной ценой покупки $73 290 за монету. Компания стабильно скупает монеты годами, особенно в периоды падений, и сейчас является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов.

Эта активная стратегия накопления происходит на фоне сужения предложения биткоинов: халвинги и растущий интерес институциональных инвесторов уменьшают доступную ликвидность. Если MicroStrategy или другие крупные игроки продолжат покупки такими темпами, дефицит монет может усилиться, а это исторически приводит к резкому росту цен.

Технический прогноз по Bitcoin (BTC/USD) смотрит вверх

Биткоин выходит из паттерна “бычий флаг” – классического сигнала продолжения роста. Цена пробила сопротивление флага на уровне $118 500 с мощным объемом покупок и закрытием дневной свечи выше. 50-дневная экспоненциальная средняя (EMA) на $114 140 продолжает служить поддержкой, тренд сохраняется.

На уровне Фибоначчи, построенном от $98 194 до $123 248, Биткоин вернул поддержку на 23,6% уровне ($117 335), которая теперь выступает в качестве базы для роста.

Ключевые индикаторы динамики подтверждают:

RSI 62.64, растет, но не перекуплен.

Бычье пересечение MACD с растущей гистограммой.

Закрытие выше $120 000 может привести к росту до $123 250 и, возможно, до $127 000.

Настройка торговли BTC и уровни риска

Для трейдеров, следящих за этим шагом, структура пробоя предлагает четкий план:

Вход: при подтвержденном дневном закрытии выше $120 000

при подтвержденном дневном закрытии выше $120 000 Стоп-лосс: ниже $117 300

ниже $117 300 Тейк-профит 1: $123 250

$123 250 Тейк-профит 2: $127 000

$127 000 Предвзятое мнение: бычий тренд, пока уровень выше $117 300

Падение вниз внутри фигуры “флаг” аннулирует прорыв и переключит внимание на поддержку ЕМА на уровне $114 000. Подтверждение объема будет иметь ключевое значение для сохранения импульса.

Новая предпродажна Bitcoin Hyper ($HYPER) сочетает в себе безопасность Биткоина и скорость Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) – это первый нативный Layer 2 для биткоина, основанный на виртуальной машине Solana (SVM). Проект создан специально для того, чтобы дополнить экосистему BTC быстрыми и недорогими смарт-контрактами, dApps и возможностью создания мем-монет.

Объединяя безопасность Биткоина с производительностью Solana, он открывает новые мощные возможности использования – и все это благодаря бесшовному соединению BTC.

Проект прошел аудит в компании Consult и разработан с учетом его масштабируемости, простоты и доверия. Интерес инвесторов растет, предпродажные сборы уже превысили $8,3 млн, и осталось выделить лишь небольшую сумму.

Токены HYPER в настоящее время доступны всего за $0,012625, но в ближайшие 3 дня эта цена может вырасти. Вы можете купить монеты на официальном сайте Bitcoin Hyper, используя криптовалюту или банковскую карту.