Прогноз цены Биткоина: BTC направится к резкому разворотному падению?

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Цена Bitcoin недавно сформировала свечной паттерн “падающая звезда”, что указывает на возможный разворот тренда, который может спровоцировать умеренную коррекцию или консолидацию в диапазоне $115 000-$120 000.

Несмотря на этот медвежий сигнал, индикатор RSI не показывает признаков медвежьей дивергенции, что предполагает, что формирование красной свечи может просто представлять собой временный период охлаждения перед следующей фазой восходящего движения.

Заполнение пробела CME Биткоином обеспечивает основу для следующего ралли

На момент написания Bitcoin торгуется на уровне $118,885. Аналитики отметили, что снижение в понедельник до $115,736 стало попыткой закрыть существующий разрыв на фьючерсах CME (так называемый CME Gap) в диапазоне $114,000–$117,000, который теперь выступает как фундаментальный уровень поддержки для возможного роста к цели в $140,000.

Первая криптовалюта, с рыночной капитализацией свыше $2,36 трлн и суточным объемом торгов более $50 млрд, в настоящее время движется в рамках Wyckoff-модели накопления, включающей фазы: Накопление → Расширение → Повторное накопление → Вертикальный прорыв.

По данным CryptoQuant, текущая трендовая позиция Bitcoin указывает на зону $136,000–$140,000 как верхний уровень сопротивления. Это соответствует +1 стандартному отклонению (STD) от средней цены, по которой держатели BTC удерживали свои позиции в течение последнего месяца.

Технический анализ: цели по BTC в диапазоне $136 000–$140 000 сохраняются

На дневном графике BTC/USDT наблюдается продолжение сильного восходящего тренда. Цена уверенно закрепилась выше предыдущих зон сопротивления и торгуется около $118,883. Несмотря на появление медвежьей свечи, динамика цены остается устойчиво выше краткосрочных скользящих средних:

20-дневной (SMA)

50-дневной

100-дневной

200-дневной

Эти уровни продолжают выполнять роль динамической поддержки, подтверждая, что бычий импульс остается в силе и цели в диапазоне $136,000–$140,000 остаются актуальными.

Источник: TradingView

До тех пор, пока BTC поддерживает уровни выше зоны $113 000-$114 000 (кластер EMA), бычья структура рынка остается неизменной.

Решающий прорыв выше $120 000, вероятно, станет катализатором движения к следующей крупной цели, основанной на методе Фибоначчи, на уровне $124 600, с потенциалом роста до $136 000. Общая траектория остается бычьей до тех пор, пока не произойдет сильное закрытие ниже 50-дневной EMA.

Bitcoin Hyper: предпродажа набирает обороты по мере приближения нового сезона

В отличие от предыдущих пиков рынка в марте и декабре 2024 года, текущие данные из блокчейна показывают, что рынок далеко не перегрет, и это дает альткоинам и предпродажам достаточно пространства для роста. Именно здесь Bitcoin Hyper набирает обороты.

Этот выдающийся предпродажный проект – первый Layer-2 проект Bitcoin, созданный на базе высокоскоростной виртуальной машины Solana, который призван обеспечить сверхбыстрые смарт-контракты и снизить комиссии в сети Bitcoin.

С уже собранными более $3 млн Bitcoin Hyper быстро становится одной из самых обсуждаемых возможностей в этом сезоне альткоинов. Проект направлен на снижение комиссий за транзакции почти до нулевого уровня и сокращение времени завершения транзакций до секунд, а не обычных минут, требуемых на базовом уровне.

Утилитарный токен для Bitcoin Hyper в настоящее время доступен для покупки и размещения по предпродажной цене $0,012275, а вознаграждение за размещение достигает привлекательных 297%.

Чтобы принять участие в предпродаже, покупатели могут подключить свои кошельки (например, Best Wallet) на официальном сайте Bitcoin Hyper и совершать покупки, используя ETH, SOL, USDC, USDT, BNB или способы оплаты кредитной картой.