Прогноз цены Bitcoin: почему BTC отстает, пока альткоины растут?

Что говорят графики цен?

Bitcoin торгуется около $114 700. Трейдеры задаются простым вопросом: почему BTC “пошел вбок”? Ведь Ethereum, XRP и другие альткоины (такие как Bitcoin Hyper) перетягивают внимание на себя. Ответ кроется в смене рыночных потоков. Влияет и институциональное позиционирование. Техническом анализ обрисует полную картину. Биткоин готовится к прорыву, и мы следим за ним.

Почему Биткоин отстает от альткоинов

За последние две недели доминирование BTC упало до 59%. Это четкий признак того, что капитал перетекает в альткоины. Исторически так отмечается начало “сезона альткоинов”. В такие периоды Ethereum, Solana и другие крупные монеты часто показывают лучшие результаты.

Институциональные потоки подтверждают этот сдвиг. На прошлой неделе крипто-фонды привлекли $3,75 млрд. Ethereum захватил 77% от общего объема. Bitcoin получил всего $552 млн.

График доминирования биткоина – Источник: Coinmarketcap

Свою роль сыграли также и макро-сигналы. На симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на будущие снижения ставок. Это подстегнуло аппетит к риску. Эфириум вырос почти на 14% после этих новостей. Биткоин поднялся скромно на 4%.

Причина проста: BTC консолидируется после длительного ралли. Трейдеры переходят в альткоины с высокой волатильностью ради больших доходов.

Bitcoin не теряет актуальность

Этот период охлаждения может стать основой для следующего прорыва. Институциональные покупатели продолжают накапливать через ETF. Розничные участники переключились на альткоины. Такое расхождение создает условия для того, чтобы Биткоин снова стал “трамплином” для всего рынка.

Прогноз цены BTC: ключевые уровни поддержки сохраняются

Прогноз цены Биткоина остается слегка медвежьим. С середины августа BTC застрял внутри нисходящего канала. Это определяется более низкими максимумами и более низкими минимумами.

Последнее отклонение произошло около $117 000, прямо на верхней границе канала и 50-периодной средней средней. На данный момент эта зона является ключевым уровнем разворота.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Индикаторы импульса сигнализируют о нерешительности. Также проявляется устойчивость. Индекс RSI находится вблизи нейтрального значения 49. Он стабилен после выхода из зоны перепроданности. Гистограмма MACD выравнивается, что указывает на ослабление медвежьего импульса. Последние свечи демонстрируют молотообразные образования вблизи уровня поддержки $112 000 с длинными хвостами. Это сигнал, что инвесторы вступают в игру.

Дальнейший путь ясен. Если Биткоин удержится выше $112 000 и пробьет отметку в $117 000, быки получат контроль над каналом.

