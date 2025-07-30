Прогноз цены Bitcoin: PayPal добавит BTC-платежи

Аналитики предполагают, что BTC может достичь $250 000 в 2025 году.

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Биткоин держится около $118 912 несмотря на одну из самых позитивных новостей о принятии криптовалюты за последние месяцы: PayPal официально разрешил американским бизнесам принимать более 100 криптовалют, включая Биткоин, Эфириум и Солану, через популярные кошельки, такие как MetaMask, Coinbase и Kraken.

Новая функция “Оплата криптовалютой” также позволяет беспрепятственно конвертировать криптовалюту в фиатные деньги или стейблкоины, например PYUSD от PayPal, предлагая продавцам меньшие комиссии, более быстрые расчеты и 4% годовых дохода на балансе PYUSD.

Глобальный платежный гигант планирует дальнейшее расширение осенью с запуском “PayPal World”, который будет связывать цифровые кошельки по всему миру для упрощения международных транзакций. Эти обновления последовали за их предыдущим шагом в 2020 году, когда была разрешена покупка и хранение криптовалют.

Теперь, благодаря функциям вывода средств и интеграции с торговцами, экосистема становится более завершенной.

Хотя цена Биткоина сразу не выросла на фоне этой новости, у PayPal более 400 млн активных пользователей и широкая сеть продавцов, что создает прочную основу для долгосрочного спроса.

Что это значит в целом? Более плавное и массовое использование Биткоина в повседневной торговле, что поддерживает оптимистичные прогнозы, что цена BTC может достичь $250 000 к 2025 году, если распространение продолжится.

Основные моменты:

Продавцы PayPal теперь могут принимать более 100 криптовалют, используя лучшие кошельки.

Переход на фиатные/стабильные монеты упрощает процесс оплаты.

Запуск “PayPal World” для расширения глобальной криптоторговли.

Биткоин держится стабильно, несмотря на облегчение торговых отношений между США и ЕС

В других новостях макроэкономический фон также выглядит благоприятно. Новое торговое соглашение между США и ЕС снизило планируемые тарифы с 30% до 15%, что немного улучшило глобальные рыночные настроения.

Хотя обновленная ставка все еще выше, чем в Великобритании (10%), это считается положительным шагом накануне дедлайна по торговым переговорам США и Китая 1 августа. Эти события укрепили доверие как на фондовом рынке, так и в криптосфере, однако Биткоин продолжает торговаться в боковом диапазоне.

На сегодняшний день BTC застрял между $116 000 и $120 000 – узкий диапазон, учитывая масштаб новостей. Теперь участники рынка ждут решения ФРС США по процентной ставке на этой неделе, чтобы определить дальнейшее направление.

Несмотря на позитивные настроения, Биткоин пока не решается на прорыв. Тем не менее, этот период низкой волатильности может оказаться “затишьем перед бурей”, особенно учитывая техническую картину.

Технический взгляд на Биткоин: прорыв треугольника близок

Биткоин сжимается внутри симметричного треугольника – классической фигуры, которая часто предшествует крупным движениям.

Цена тестирует сопротивление на уровне $121 090, верхнюю границу структуры, в то время как основание около $117 441 продолжает выступать прочной поддержкой. Чистый прорыв в любом направлении может спровоцировать движение на несколько тысяч долларов.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Индекс RSI колеблется в районе 55,46 – нейтральный, но склонный к росту – в то время как движение цены остается выше 50-месячной средней (в настоящее время на уровне $118 201). Прорыв выше $121 100 может открыть путь к $125 645, в то время как прорыв ниже $117 400 может привести к снижению до $114 500.

Настройка торговли:

Покупайте выше $121 100, останавливайтесь на $118 100, цель – $125 000

останавливайтесь на $118 100, цель – $125 000 Продавайте ниже $117 400, останавливайтесь на $121 000, цель – $114 500

Поскольку PayPal обеспечивает широкое использование BTC, а настроения в мире улучшаются, следующий прорыв Биткоина может ознаменовать начало его следующего крупного ралли.

Предпродажа Bitcoin Hyper превысила $5,7 млн на фоне приближающегося роста цены

Bitcoin Hyper ($HYPER) – первая нативная для Биткоина сеть второго уровня на базе Solana Virtual Machine (SVM) – привлекла более $5,7 млн в ходе публичной предпродажи, собрав $5 700 020 из целевых $6 102 789. Токен продается по цене $0,01245, и вскоре ожидается объявление следующего ценового уровня.

Проект создан для объединения безопасности Биткоина со скоростью Solana и позволяет запускать быстрые и недорогие смарт‑контракты, децентрализованные приложения и мем‑коины, обеспечивая при этом бесшовный мост для BTC. Проект прошел аудит компании Consult и ориентирован на масштабируемость, надежность и простоту.

Уникальное сочетание “мемной привлекательности” и реальной пользы делает Bitcoin Hyper одним из наиболее перспективных решений уровня 2 в 2025 году. Благодаря стейкингу, упрощенной предпродаже и запланированному на первый квартал полноценному запуску $HYPER быстро набирает популярность.