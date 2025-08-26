Прогноз цены Bitcoin: Майкл Сэйлор сообщает о третьей покупке BTC

В конце августа Bitcoin зафиксировался на уровне $111 100. Рынки балансируют между институциональными покупками и краткосрочными продажами. Strategy, соучредителем которой является Майкл Сейлор, продолжает покупать Bitcoin несмотря на волатильность. Сейлор уже дважды за август покупал BTC, и снова совершил покупку на этой неделе. Аналитики следят за рынком мем-монет с упором на Bitcoin Hyper ($HYPER).

Компания 18 августа добавила 430 BTC за $51,4 млн. Это довело ее общий запас до 629,376 BTC стоимостью более $72 млрд по текущим ценам. По данным SaylorTracker, позиция Strategy по Bitcoin выросла на 56%. Это представляет $25,8 млрд нереализованной прибыли.

Интересно, что август показал относительно меньшие покупки по сравнению с историческими приобретениями фирмы в несколько тысяч BTC за раз. В общей сложности Strategy добавила всего 585 BTC в этом месяце через две отдельные сделки. Это подчеркивает размеренный темп накопления.

Деятельность Strategy и влияние на рынок

Агрессивные покупки Strategy сделали их крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin. Но они утверждают, что их покупки не двигают рынок. Корпоративный казначей Ширишь Джаджодиа недавно сказал, что покупки BTC совершаются через внебиржевые (OTC) сделки. Это минимизирует влияние на цену.

“Ежедневный торговый объем Bitcoin составляет $50 миллиардов”, – сказал Джаджодиа. “Даже если вы покупаете $1 миллиард за несколько дней, это не сильно двигает рынок”.

Институциональные покупки играют другую роль в цикле Bitcoin. Эти холдинги сокращают долгосрочное предложение и косвенно укрепляют минимальную цену. Но краткосрочные движения цен определяются трейдерами, спекуляциями и более широкими макроэкономическими силами.

Несмотря на покупку биткоина, акции Strategy оставались волатильными. Акции достигли 4-месячного минимума в $325, прежде чем отскочить обратно к $358. Такое поведение отражает общую слабость казначейских акций Bitcoin.

Технический прогноз: Bitcoin под давлением торгуется ниже ключевых отметок

Техническая картина следующая. Bitcoin торгуется внутри нисходящего канала, формируя последовательно более низкие максимумы и минимумы. 50-экспоненциальная скользящая средняя (50-EMA) на уровне $114 615 находится ниже 100-EMA, что указывает на медвежий тренд. Каждая попытка роста ограничивалась свечами с длинной верхней тенью, в последний раз – вокруг отметки $116 800.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Индикаторы дают смешанные сигналы. RSI на уровне 33 и близок к зоне перепроданности, что может дать передышку. MACD в минусе, продавцы контролируют краткосрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки – $110 300, $108 600 и $105 150.

Разворот возможен, если Биткоин пробьет $113 500. В этом случае рынок может снова протестировать $116 800 и даже восстановиться до $120 900. Аналитики отмечают: свечные модели вроде “бычьего поглощения” или “трех белых солдат” около поддержки усилили бы сценарий отскока.

Для трейдеров план понятен. Лонги – осторожно выше $113 500. Шорты – ниже $110 300, но с жестким управлением рисками. В долгосрочной картине консолидация может стать разогревом перед новым ростом. Цели – до $130 000, учитывая институциональные покупки и ограниченное предложение.

Bitcoin Hyper ($HYPER) сочетает в себе безопасность Биткоина и скорости Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) заявляет себя как первый биткоин-нативный Layer 2 на базе Solana Virtual Machine (SVM). Его цель – расширить экосистему биткоина. Проект обещает быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже выпуск мем-коинов.

Проект сочетает непревзойденную безопасность Bitcoin с высокопроизводительной структурой Solana. Bitcoin Hyper открывает двери для совершенно новых вариантов использования. Среди них, к примеру, бесшовные BTC-мосты и масштабируемая разработка dApp.

Команда акцентирует внимание на доверии сообщества и масштабируемости. Проект прошел аудит от Consult. Это должно вселить уверенность в инвесторов уверенность о его безопасности и надежности.

Импульс продаж нарастает быстро. Сборы пресейла уже преодолели отметку в $11,9 млн. Предложение ограничено, на сегодняшнем этапе токены HYPER стоят всего $0,012795. Отметим, что эта цифра будет расти по мере продвижения предпродажи. Купить токены HYPER можно на официальном сайте Bitcoin Hyper. Принимаются криптовалюты и банковские карты.

