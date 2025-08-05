Прогноз цены Bitcoin: BTC отталкивается от $113 тыс., цель $118 тыс.

Ценовые колебания происходят на фоне глобальных изменений на крипторынке.

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Биткоин колеблется около отметки $114,650 после отскока с недавнего падения до $113,000. Этот рост связан с глобальными регуляторными событиями, которые вновь привлекли внимание к криптовалютам.

В США долгожданные рекомендации Белого дома предлагают четкое разделение надзора за криптоактивами: Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) будет регулировать спотовые рынки, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сосредоточится на ценных бумагах.

Это прояснение может положить конец многолетней неопределенности в юрисдикции. Юридические эксперты, такие как Эдвин Мата, считают, что этот шаг соответствует прошлым решениям и наконец дает разработчикам и инвесторам четкие правила. На фоне того, что SEC отказывается от судебного разбирательства по XRP, настроения становятся более оптимистичными.

Предложение также соответствует доктрине Трампа “одинаковый риск – одинаковые правила” и подчеркивает укрепление доллара через стейблкоины.

Более ясные регуляции означают снижение юридических рисков и повышение участия институциональных инвесторов, что способствует укреплению роли Биткоина как цифрового товара под надзором CFTC.

Франция делает ставку на ядерный майнинг BTC

Во Франции партия Национальное объединение (RN) выступила с инициативой использовать избыточную энергию атомных электростанций для майнинга биткоина. Лидер партии Марин Ле Пен, ранее скептически относившаяся к криптовалютам, теперь поддерживает идею превращать неиспользуемую энергию в надежные цифровые активы. Депутат Орельен Лопес-Лигуори предложил, чтобы государственная EDF возглавила проект, создав майнинговые хабы на базе ядерных станций.

Эта инициатива не только решает проблему потерь энергии, но и усиливает аргументы в пользу энергоэффективности биткоина.

Если законопроект будет принят, подобную практику можно будет распространить по всей Европе и за ее пределами, что добавит институциональную поддержку и “зеленый” имидж долгосрочной цене BTC.

Однако политические разногласия во Франции могут замедлить процесс: про-криптовалютная позиция RN сталкивается с противниками майнинга, критикующими его экологическое влияние.

Джордж Осборн призывает Великобританию не отставать в криптогонке

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна рискует потерять позиции в криптовалютной индустрии. Проведя параллели с финансовыми реформами Big Bang 1980-х, Осборн подчеркнул, что регуляторная пассивность лишает Великобританию лидерства в финтехе.

Он раскритиковал жесткие правила Банка Англии для стейблкоинов и отметил, что неопределенная политика выталкивает капитал и таланты за рубеж. Сегодня 12% британцев уже владеют криптовалютой, и призыв Осборна к ускоренным действиям набирает поддержку.

Давление со стороны сторонников крипторастет, особенно на фоне того, что Сингапур, Гонконг и Абу-Даби уходят далеко вперед. Регуляторный разворот мог бы изменить настроения на рынке и сделать Великобританию конкурентоспособным криптохабом, что стало бы еще одним фактором поддержки глобального внедрения биткоина в Европе.

Технический обзор Bitcoin (BTC/USD): внимание на пробой $115 000

Недавнее восстановление биткоина с $113 000 до $114 650 остановилось ниже ключевого сопротивления на $115 343, которое совпадает с нисходящей трендовой линией. Эта зона является критической: во время отскока сформировалась бычья дивергенция RSI, что может указывать на ослабление давления со стороны продавцов.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Свечные модели вблизи сопротивления, включая небольшую падающую звезду, указывают на нерешительность или краткосрочную фиксацию прибыли.

Если Биткоин (BTC/USD) закроется выше отметки в $115 343, это может подтвердить разворот тренда и подтолкнуть к отметкам в $116 912 и $118 878. Принимая во внимание, что неудача на этом уровне, однако, может привести к еще одному тестированию на уровне $113 558 или даже $112 178.

Настройка торговли:

Вход: Дождитесь сильной бычьей свечи выше отметки $115 350.

Дождитесь сильной бычьей свечи выше отметки $115 350. Цель 1: $116,912

$116,912 Цель 2: $118,878

$118,878 Стоп-лосс: Ниже $114,250

Совет: Не спешите. Прежде чем входить, дождитесь подтверждения — нерешительные свечи ниже линии тренда являются тревожным сигналом.

Предпродажа Bitcoin Hyper превысила $6,8 млн, рост цены близок

Bitcoin Hyper ($HYPER) – первая Layer 2-сеть на базе BTC, работающая на Solana Virtual Machine (SVM), собрала уже более $6,8 млн на публичной предпродаже: $6 898 069 из целевых $7 866 608. Цена токена сейчас составляет $0,012525, а следующий ценовой уровень будет объявлен в ближайшее время.

Проект создан, чтобы объединить безопасность биткоина со скоростью Solana, предлагая быстрые и недорогие смарт-контракты, dApp-приложения и создание мемкоинов с удобным мостом для BTC. Bitcoin Hyper прошел аудит в Consult и разработан с прицелом на масштабируемость, надежность и простоту использования.

Сочетание популярности мем-монет и реальной полезности сделало Bitcoin Hyper уверенным конкурентом среди проектов второго уровня, за которым стоит следить в 2025 году. Благодаря выгодному стейкингу, упрощенной предпродаже и полному внедрению, ожидаемому к первому кварталу, проект $HYPER сейчас активно набирает обороты.