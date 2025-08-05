Прогноз цены Bitcoin: BTC отталкивается от $113 тыс., цель $118 тыс.
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Биткоин колеблется около отметки $114,650 после отскока с недавнего падения до $113,000. Этот рост связан с глобальными регуляторными событиями, которые вновь привлекли внимание к криптовалютам.
В США долгожданные рекомендации Белого дома предлагают четкое разделение надзора за криптоактивами: Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) будет регулировать спотовые рынки, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сосредоточится на ценных бумагах.
Это прояснение может положить конец многолетней неопределенности в юрисдикции. Юридические эксперты, такие как Эдвин Мата, считают, что этот шаг соответствует прошлым решениям и наконец дает разработчикам и инвесторам четкие правила. На фоне того, что SEC отказывается от судебного разбирательства по XRP, настроения становятся более оптимистичными.
Предложение также соответствует доктрине Трампа “одинаковый риск – одинаковые правила” и подчеркивает укрепление доллара через стейблкоины.
Более ясные регуляции означают снижение юридических рисков и повышение участия институциональных инвесторов, что способствует укреплению роли Биткоина как цифрового товара под надзором CFTC.
Франция делает ставку на ядерный майнинг BTC
Во Франции партия Национальное объединение (RN) выступила с инициативой использовать избыточную энергию атомных электростанций для майнинга биткоина. Лидер партии Марин Ле Пен, ранее скептически относившаяся к криптовалютам, теперь поддерживает идею превращать неиспользуемую энергию в надежные цифровые активы. Депутат Орельен Лопес-Лигуори предложил, чтобы государственная EDF возглавила проект, создав майнинговые хабы на базе ядерных станций.
Эта инициатива не только решает проблему потерь энергии, но и усиливает аргументы в пользу энергоэффективности биткоина.
Если законопроект будет принят, подобную практику можно будет распространить по всей Европе и за ее пределами, что добавит институциональную поддержку и “зеленый” имидж долгосрочной цене BTC.
Однако политические разногласия во Франции могут замедлить процесс: про-криптовалютная позиция RN сталкивается с противниками майнинга, критикующими его экологическое влияние.
Джордж Осборн призывает Великобританию не отставать в криптогонке
Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна рискует потерять позиции в криптовалютной индустрии. Проведя параллели с финансовыми реформами Big Bang 1980-х, Осборн подчеркнул, что регуляторная пассивность лишает Великобританию лидерства в финтехе.
Он раскритиковал жесткие правила Банка Англии для стейблкоинов и отметил, что неопределенная политика выталкивает капитал и таланты за рубеж. Сегодня 12% британцев уже владеют криптовалютой, и призыв Осборна к ускоренным действиям набирает поддержку.
Давление со стороны сторонников крипторастет, особенно на фоне того, что Сингапур, Гонконг и Абу-Даби уходят далеко вперед. Регуляторный разворот мог бы изменить настроения на рынке и сделать Великобританию конкурентоспособным криптохабом, что стало бы еще одним фактором поддержки глобального внедрения биткоина в Европе.
Технический обзор Bitcoin (BTC/USD): внимание на пробой $115 000
Недавнее восстановление биткоина с $113 000 до $114 650 остановилось ниже ключевого сопротивления на $115 343, которое совпадает с нисходящей трендовой линией. Эта зона является критической: во время отскока сформировалась бычья дивергенция RSI, что может указывать на ослабление давления со стороны продавцов.
Свечные модели вблизи сопротивления, включая небольшую падающую звезду, указывают на нерешительность или краткосрочную фиксацию прибыли.
Если Биткоин (BTC/USD) закроется выше отметки в $115 343, это может подтвердить разворот тренда и подтолкнуть к отметкам в $116 912 и $118 878. Принимая во внимание, что неудача на этом уровне, однако, может привести к еще одному тестированию на уровне $113 558 или даже $112 178.
Настройка торговли:
- Вход: Дождитесь сильной бычьей свечи выше отметки $115 350.
- Цель 1: $116,912
- Цель 2: $118,878
- Стоп-лосс: Ниже $114,250
Совет: Не спешите. Прежде чем входить, дождитесь подтверждения — нерешительные свечи ниже линии тренда являются тревожным сигналом.
Предпродажа Bitcoin Hyper превысила $6,8 млн, рост цены близок
Bitcoin Hyper ($HYPER) – первая Layer 2-сеть на базе BTC, работающая на Solana Virtual Machine (SVM), собрала уже более $6,8 млн на публичной предпродаже: $6 898 069 из целевых $7 866 608. Цена токена сейчас составляет $0,012525, а следующий ценовой уровень будет объявлен в ближайшее время.
Проект создан, чтобы объединить безопасность биткоина со скоростью Solana, предлагая быстрые и недорогие смарт-контракты, dApp-приложения и создание мемкоинов с удобным мостом для BTC. Bitcoin Hyper прошел аудит в Consult и разработан с прицелом на масштабируемость, надежность и простоту использования.
Сочетание популярности мем-монет и реальной полезности сделало Bitcoin Hyper уверенным конкурентом среди проектов второго уровня, за которым стоит следить в 2025 году. Благодаря выгодному стейкингу, упрощенной предпродаже и полному внедрению, ожидаемому к первому кварталу, проект $HYPER сейчас активно набирает обороты.