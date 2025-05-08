Предварительная продажа Solaxy собрала почти $34 млн. Проект станет решением для масштабируемости Solana

Поделиться Скопировано Обновленно: мая 8, 2025

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Всего за неделю пресейл Solaxy привлек очередной $1 млн ранних инвестиций. Общие сборы проекта составляют $33,5 млн. Solaxy станет первым решением второго уровня для сети Solana.

Сейчас Solana имеет хорошие шансы на значительный рост – количество заявок на ETF и интерес институциональных инвесторов растут. Повышение масштабируемости инфраструктуры и производительности проекта могут поддержать этот импульс. Solaxy позволит снизить нагрузку на основной блокчейн, обеспечивая быстрые транзакции и низкие комиссии.

Эксперты прогнозируют, что Solana может достичь цены в $520, и Solaxy может ей в этом помочь.

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ETF на базе Solana могут одобрить уже в 2025 году

После одобрения ETF на базе Биткоина и Ethereum ведущие альткоины также заявили о намерении создать собственные ETF. Среди них – Ripple, Dogecoin, Litecoin, Polkadot, Chainlink и Solana.

VanEck, 21Shares, Bitwise и Canary Capital уже подали заявки на открытие спотовых ETF Solana в феврале 2025 года. Они внесены в Федеральный реестр, и у SEC есть 154 дня на рассмотрение заявки. Дедлайн наступит 16 октября.

Bloomberg Intelligence считает, что у Solana есть высокие шансы на одобрение ETF, оценивая вероятность положительного решения в 90%. Это может запустить криптовалюту в космос.

Такие крупные компании, как Sol Strategies (HODL) и Janover (JNVR), в конце апреля вложили свои активы в токены SOL, чтобы предоставить своим инвесторам возможность раннего инвестирования в Solana. Рост институционального интереса только подчеркивает, что Solana выходит на новый уровень.

Solaxy призвана стать двигателем для основного блокчейна, расширить его вычислительную мощность без ущерба для скорости, экономичности и безопасности.

Как Solaxy выигрывает от увеличения количества транзакций в сети Solana?

В случае одобрения ETF и притока институциональных инвестиций нагрузка на сеть Solana будет только расти.

Solaxy только выиграет от этого. Чем выше будет загрузка Solana, тем важнее будет Solaxy. Каждый всплеск сетевой активности увеличивает пропускную способность, повышает плату за протокол и увеличивает полезность для экономики $SOLX. Но это не просто поддержка бэкенда – это вклад в будущее основной сети Solana.

Чем больше разработчиков и создателей токенов будут использовать Solaxy для более плавного запуска своих решений и криптовалют – от протоколов DeFi до новых мемкоинов семьи Трампа, тем больше будет расти спрос на $SOLX.

Ценность Solaxy основана на реальной полезности актива. Solana сможет бросить вызов Ethereum в части смарт-контрактов. Solaxy способен масштабироваться и показать кратный рост.

Почему Solaxy привлекает все новых инвесторов?

Темпы сборов Solaxy составляют более $1 млн в неделю, и этот темп, вероятно, будет расти по мере того, как инвесторы оценят возможности Solaxy. Ускорить ход предварительной продажи могут и крупные инвесторы, которые признают проблемы с перегруженностью сети Solana. Им необходимо реальное решение, а значит, они тоже готовы вкладывать деньги в Solaxy.

Solaxy – единственный Layer-2, предлагающий решение проблемы перегруженности основного блокчейна. Ближайшие цели проекта – достигнуть показателя 10 000 транзакций в секунду (TPS) и обновить конфигурацию моста SDK. Разработчики активно работают над ошибками, чтобы убедиться, что технология второго уровня полностью соответствует требованиям основного блокчейна.

Помимо технических аспектов, инвесторов привлекает то, что $SOLX может стать возможностью войти в экосистему Solana с минимальными вложениями. И поскольку Solaxy имеет шансы на кратный рост, инвестиции в проект – шанс оседлать следующий этап роста Solana с еще большим потенциалом прибыли.

Как купите SOLX на пресейле

Текущая стоимость SOLX составляет $0,001716, но она растет на каждом этапе пресейла. Чтобы зафиксировать эту цену, достаточно купить токены на официальном сайте предварительной продажи.

Проект также предлагает стейкинг мемкоина с динамической ставкой, которая на данный момент составляет 120% годовых и снижается с ростом количества пользователей проекта.

Покупка токена также возможна в приложении криптокошелька Best Wallet. В этом случае инвесторы получат токены на свой счет еще до их официального запуска.