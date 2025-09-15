[LIVE] Поднимут ли быки цену ETH еще выше?

Следим за ростом второй по капитализации криптовалюты в период сезона альткоинов.

Эфириум (ETH) снова в центре внимания. После роста с $4 070 в начале сентября монета закрепилась на уровне около $4 640. За две недели ETH подорожал более чем на 13% и теперь вплотную подошел к важной психологической отметке в $5 000. Сейчас эфир торгуется по $4 639, его рыночная капитализация составляет $559,9 млрд, а суточный об0орот – $27,9 млрд. Подъем Эфириума соотносится с усилением альтсезона и взлетом монет с меньшей капитализацией, таких как Bitcoin Hyper. Продолжаем следить за развитием проекта и его прибылями.

Дефицит эфира подогревает интерес инвесторов

Главный драйвер роста второй криптомонеты по капитализации – сокращение предложения на рынке. На биржах осталось всего 18,8 млн ETH – это минимум с 2016 года. При этом стейкинг набрал рекордные обороты: здесь заблокировано более 36 млн ETH, что составляет примерно 30% от всего объема.

Такой дефицит уменьшает количество монет в свободном обращении, снижает ликвидность и толкает цену вверх. Аналитики также отмечают, что крупные держатели и институциональные игроки сейчас активно докупают ETH. Это только усиливает уверенность в его долгосрочном росте.

Технический прогноз ETH/USD: цель быков $5 000

Цена ETH – Источник: Tradingview

Технически Эфир выглядит оптимистично. Цена движется в восходящем канале: график показывает все более высокие минимумы, а сам ETH снова тестирует верхнюю границу. То есть, уверенно растет. Прорыв выше $4 450 подтвердился длинными зелеными свечами и бычьей моделью “поглощение”.

Индикаторы и свечи

RSI снизился с 69 до 60 – это дает рынку время “остыть”, не теряя своей силы. На графике может появиться свеча “волчок” или “доджи”, что часто говорит о паузе и колебаниях перед следующим движением.

Ближайшие уровни:

Поддержка: $4 550 и $4 425 (50-SMA)

$4 550 и $4 425 (50-SMA) Сопротивление: $4 760, $4 945 и $5 135

$4 760, $4 945 и $5 135 Долгосрочный пол: $3 994 (200-SMA)

Если дневная свеча закроется выше $4 760, ценовой путь откроется сначала к $4 945, а затем к $5 135. Именно на последней отметке предыдущие росты встречали сопротивление. Однако, общий настрой рынка остается позитивным.

Настроения и прогноз

Индикатор OBV недавно дал сигнал накопления перед последним ростом. Объем торгов подскочил на 12,26% за сутки и достиг $43,4 млрд, что подтверждает силу движения.

Для трейдеров: интересен лонг выше $4 600 со стопами ниже $4 425. Первые цели – $4 760, потом $4 945 и $5 135.

интересен лонг выше $4 600 со стопами ниже $4 425. Первые цели – $4 760, потом $4 945 и $5 135. Для новичков: все проще – эфир остается в бычьем канале. Пока цена выше средних скользящих, шансы на движение к $5 000 и выше сохраняются.

Судя по накоплению институциональных инвесторов, сокращения резервов на биржах, Эфир готовится к серьезному рывку.

Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) тоже стремится к прорыву

Bitcoin Hyper ($HYPER) заявляет о себе громко и смело. Разработчики создали первое решение второго уровня для Биткоина. Из преимуществ – оно работает на базе Solana Virtual Machine (SVM), с сохранением скоростей.

Цель проекта HYPER – расширить экосистему BTC. Внедрить быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже запуск мем-коинов. Все это в планах, а пока нужен стартовый капитал. С этим активно помогает криптосообщество. Проект уже собрал более $15 млн на предпродаже, и доступный объем токенов становится все меньше. Сейчас цена HYPER всего $0.012895, но она будет расти согласно плану.

Команда объединила надежность и безопасность биткоина с высокой скоростью и масштабируемостью Solana. Это открывает новые возможности всем трейдерам. Например, появился мост между BTC и другими активами, и стало больше вариантов для использования биткоина.

Особый акцент сделан на доверии и стабильности, ведь проект прошел аудит от Consult. Купить токены можно на официальном сайте Bitcoin Hyper.

