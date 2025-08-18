BTC $114,467.78 -1.09%
Почему Роберт Кийосаки считает BTC лучше золота?

Bitcoin
Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
Биткоин (BTC/USD) держится около отметки $118 000, показав рост на 0,88% за день, после того как ранее на этой неделе кратковременно достиг исторического максимума в $124 533. Несмотря на снижение на 0,70% за неделю, главная криптовалюта продолжает опережать золото, которое подешевело на 1,83% и сейчас торгуется примерно по $3 335 за унцию. Такое расхождение в динамике вызывает актуальный вопрос: становится ли BTC новым мировым активом-убежищем, вытесняя золото?

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», вновь поделился своим мнением. В посте в социальной сети он предупредил, что индикаторы обвала фондового рынка США загораются красным, а это делает традиционные инвестиционные портфели уязвимыми, особенно для бэби-бумеров, полагающихся на пенсионные планы 401(k).

Его совет: смотреть шире, чем только на акции и облигации.

Кийосаки выделяет золото, серебро и биткоин в особую категорию, которую называет “настоящие деньги”. По его мнению это активы, способные выдержать инфляцию, обесценивание валют и системные потрясения. Хотя он ценит драгоценные металлы, его энтузиазм в отношении BTC очевиден.

Он называет биткоин “деньгами народа”, подчеркивая его цифровой дефицит, мобильность и независимость от контроля государства.

Прогноз цены Биткоина: технический обзор

С точки зрения технического анализа прогноз по цене биткоина остается устойчивым. На дневном графике формируется бычий восходящий треугольник с поддержкой от растущей линии тренда с июня. BTC торгуется около $118 367, при этом суточный объём превышает $44 млрд, что указывает на здоровую рыночную активность.

Индекс RSI находится на уровне 53, что говорит о наличии потенциала для роста без признаков перегрева. Индикатор MACD остается в положительной зоне, несмотря на некоторое замедление импульса. Свечные модели, включая недавние доджи и “вращающиеся вершины”, отражают неопределенность, поскольку BTC консолидируется ниже уровня сопротивления в $123 235.

Прогноз цены Биткоина. Источник: TraidingView

Выше $123 235 – цель $127 300 и, возможно, $131 500. Ниже $116 700 – возможно снижение до $115 600 или $112 500, где располагается сильная поддержка 50-дневной скользящей средней (SMA).

Для трейдеров все просто: покупайте (лонг) выше $123 235 с установкой стопа ниже $116 700 – такой вариант предлагает хороший риск-менеджмент. Консервативные трейдеры могут подождать повторного теста зоны $116 700–$115 600 с бычьим подтверждением, прежде чем входить в сделку.

В перспективе BTC формирует базу для следующего движения. Если быки пробьют сопротивление, нас ждет рост к уровню $130 000. При этом мнение Кийосаки о том, что BTC – более надежное убежище, чем золото, выглядит логичным.

Новая предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) сочетает в себе безопасность Биткоина и скорость Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) – это первый нативный для Биткоина второй уровень, основанный на виртуальной машине Solana (SVM), созданный для того, чтобы дополнить экосистему Биткоина быстрыми и недорогими смарт-контрактами, dApps и созданием монет-мемов.

Объединяя безопасность Биткоина с производительностью Solana, он открывает новые мощные возможности использования – и все это благодаря бесшовному соединению BTC.

Проект прошел аудит в компании Consult, что подтвердило его безопасность. BTC HYPER разработан с учетом его масштабируемости, простоты и доверия. Интерес инвесторов увеличивается, предпродажная стоимость уже превысила $9,7 млн, и осталось добрать небольшую сумму до следующего раунда.

Токены HYPER в настоящее время доступны всего за $ 0,012725, но эта цена скоро вырастет. Вы можете купить токены HYPER на официальном сайте Bitcoin Hyper, используя криптовалюту или банковскую карту.

Перейти на Bitcoin Hyper
