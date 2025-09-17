[LIVE] Почему криптовалюта сегодня “в упадке”?

Рынок пессимистично настроен: выясняем причины.

Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Обновленно: сентября 17, 2025

Сейчас криптовалютный рынок переживает спад, капитализация вчера упала еще на 0,5% до $4,11 трлн. Большинство из 100 крупнейших монет снизились в цене за последние 24 часа. В то же время общий объем криптоторговли составляет $159 млрд. Однако, есть на этом поле и стабильные активы с низкой капитализацией (то есть сравнительно мелкие), например, Bitcoin Hyper. Проследим за движением данного мем-актива с реальной полезностью ниже.

Обзор рынка: победители и проигравшие

Девять из десяти крупнейших монет по рыночной капитализации снизились за последние 24 часа. Данные актуальны на момент написания материала. На момент написания статьи Биткоин (BTC) подешевел на 0,5% и в настоящее время торгуется на уровне $115 864. И это одно из самых незначительных падений в этой категории.

Ethereum (ETH) подешевел на 2,6% и сейчас торгуется на уровне $4508. Это второе по величине падение в категории. Наибольшее снижение, на 3%, продемонстрировал Dogecoin (DOGE), который в настоящее время стоит $0,2669.

Есть и растущие криптоактивы (“зеленые”), правда их рост настолько мал, что практически незаметен. Например, Binance Coin (BNB) вырос всего на 0,2% и достиг отметки $931. Среди топ-100 монет из 12 “зеленых” наибольший рост показала Pump.fun (PUMP): +6,6% до $0,00834. За ней следует Provenance Blockchain (HASH) с увеличением на 5,8% до $0,03772.

С другой стороны, Ethena (ENA) и Pudgy Penguins (PENGU) показали наибольшее падение среди топ-100 – по 7,2% и 5,8% соответственно, до $0,6998 и $0,03299.

Есть и другие новости, касаемые ценового движения криптовалют. Том Ли, председатель Ethereum-казначейства BitMine, заявил, что Bitcoin и Ethereum могут совершить “огромный рывок”, если Федеральная резервная система США на этой неделе одобрит ожидаемое снижение процентной ставки.

“Все внимание приковано к заседанию ФРС США”

Аналитики Bitunix отметили, что рынки ждут от ФРС США первого снижения ставки с прошлого года. Решение ожидается в эту среду. По их словам, в условиях внутренних разногласий и политического давления заседание FOMC может вызвать сильную волатильность. Трейдерам советуют снижать плечо и внимательно следить за уровнем сопротивления у $117 000 и поддержкой в районе $114 000.

Техническая картина

По данным аналитиков, наблюдается движение цены Биткоина к $116 800. В зоне $117 000–$118 000 сосредоточено множество ликвидаций, что создает серьезное сопротивление. Поддержка остается на $114 000 и $111 000, а в случае пробоя рынок может уйти к $108 500.

Главный аналитик Bitget Райан Ли добавил: снижение ставки снизит стоимость заимствований и увеличит ликвидность, что поддержит рискованные активы. В таком сценарии биткоин к концу года может вырасти до $150 000-$200 000, а эфир до $5 800-$8 000. Росту ETH могут способствовать ETF и расширение сети. По его словам, рынок становится более зрелым. Биткоин и Эфир продолжат вести индустрию вперед, если инфляция останется под контролем и геополитика не создаст новых рисков.

График цены биткоина. Источник: TradingView

Важные уровни и события

Утром во вторник BTC торговался по $115 864. День оказался волатильным: цена стартовала с $115 895, опускалась до $114 509 и поднималась к $116 000. Сейчас биткоин держится в диапазоне $116 000-$116 750, но это ниже ключевого сопротивления. Если цена опустится ниже $114 400, возможны падения к $112 000 и $108 250. А прорыв выше $116 750 откроет дорогу к $119 500, затем $122 200 и $124 500.

Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) тоже стремится к прорыву

Разработчики Bitcoin Hyper ($HYPER) создали первое в мире решение второго уровня для Биткоина. Из преимуществ – оно работает на базе Solana Virtual Machine (SVM), с сохранением скоростей и безопасности.

Цель проекта HYPER – расширить экосистему BTC. Внедрить быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже запуск мем-коинов. Все это в планах, а пока нужен стартовый капитал. С этим активно помогает криптосообщество. Проект уже собрал более $15 млн на предпродаже, и доступный объем токенов становится все меньше. Сейчас цена HYPER всего $0.012895, но она будет расти согласно плану. Купить токены можно на официальном сайте Bitcoin Hyper.

Команда объединила надежность и безопасность биткоина с высокой скоростью и масштабируемостью Solana. Это открывает новые возможности всем трейдерам. Например, появился мост между BTC и другими активами, и стало больше вариантов для использования биткоина. Особый акцент сделан на доверии и стабильности, ведь проект прошел аудит от Consult.

