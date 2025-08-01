Phoenix Group создает резерв в $150 млн в BTC и SOL

Резерв включает 514 Биткоинов и 630 000 токенов Solana, что, по словам компании, отражает ее долгосрочную приверженность цифровым активам.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 1, 2025

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Phoenix Group, публичная компания по майнингу биткоина из Абу-Даби, объявила о создании стратегического криптовалютного резерва на сумму $150 млн, став первой компанией на Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), которая держит цифровые активы в своем казначействе. Этот резерв включает 514 биткоинов и 630 000 токенов Solana, что компания рассматривает как долгосрочную приверженность цифровым активам.

“Держать биткоины и другие стратегические цифровые активы – это не просто вопрос экспозиции. Это вопрос согласованности”, – сказал генеральный директор Мунаяф Али в пресс-релизе в четверг.

“Мы верим в долгосрочную ценность этих сетей, и наша стратегия казначейства отражает эту веру”.

Phoenix Group становится региональным лидером в стратегии крипто-казначейства

Этот шаг выводит Phoenix Group в лидеры региона, присоединяясь к растущему числу майнинговых компаний, добавляющих альткоины в свои балансы.

Объявление последовало за расширением компании BitMine Immersion Technologies в области Ethereum, которая теперь контролирует более 625 000 ETH, что составляет 0,52% от циркулирующего предложения.

Phoenix Group также стала одной из лучших акций ADX во втором квартале 2025 года, с ростом цены акций на 72% с апреля по июнь. Несмотря на снижение добычи, финансовые показатели компании показывают устойчивый рост. Во втором квартале 2025 года Phoenix добыла всего 336 BTC, что на 51% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, из которых 214 BTC приходится на собственный майнинг.

Тем не менее, годовой рост остаётся сильным. Компания сообщила о приросте доходов от собственного майнинга на 219% за два года, увеличившись с 13 миллионов долларов в первом полугодии 2023 года до 41,7 миллиона долларов в первом полугодии 2025 года. Также улучшена валовая прибыльность собственного майнинга до 31%, при этом снижены затраты на электроэнергию на 14%.

Финансовые отчеты показывают, что Phoenix управляет долгом в размере 16 миллионов долларов и зафиксировала безналоговый убыток в размере 29 миллионов долларов, связанный с переоценкой активов и бухгалтерскими корректировками.

Тем не менее, компания выражает оптимизм, прогнозируя частичное восстановление в третьем квартале за счет роста ключевых активов, таких как Solana.

Казначейства на самом деле не покупают криптовалюту

Растущее число публичных компаний собирают сотни миллионов долларов для создания криптоказначейств, но один аналитик утверждает, что многие из них на самом деле не покупают цифровые активы напрямую на открытом рынке.

Аналитик по криптовалютам Ран Нойнер заявил, что компании с криптоказначействами скорее выступают как выходные механизмы для инсайдеров криптовалют.

Вместо того чтобы покупать активы непосредственно на биржах, эти компании часто получают криптовалюту от уже существующих держателей в обмен на акции, которые затем торгуются с большой премией на публичных рынках. Скептицизм по поводу устойчивости тренда криптоказначейств также растет.

В прошлом месяце ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек выразил обеспокоенность по поводу долговечности стратегии корпоративных биткоин-казначейств, утверждая, что легкие прибыли могут уже закончиться для новых участников на зрелом рынке.

Это предупреждение поддерживают недавние комментарии Мэттью Сигела, главы отдела исследований цифровых активов VanEck, который высказал опасения по поводу стратегий биткоин-казначейств, применяемых некоторыми публичными компаниями.