Перспективные криптовалюты: XRP Vs ETH – кто победит в 2025?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 31, 2025

С апреля 2025 года Ripple (XRP) отстает от Ethereum (ETH) в цене. Это связано с тем, что Ethereum начал обходить XRP после появления новых игровых проектов на своей платформе. Самыми заметными стали Bitmine и Sharplink. Почему эти перспективные криптовалюты сейчас интересны аналитикам?

Однако эксперты уже предсказывают, кто выиграет в этой конкуренции к концу 2025 года. Один аналитик заметил, что график цены XRP по отношению к Ethereum сейчас напоминает ситуацию из 2018 года. Тогда XRP резко подорожал и достиг своего максимума на уровне около $3.84.

XRP отстает от ETH на $300 млрд, но потенциал есть

Да, XRP сейчас уступает Ethereum по рыночной капитализации на $300 млрд. Это видно на графиках цен. Однако аналитик ожидает, что XRP потенциально превзойдет ETH и завершит год с новым рекордным уровнем. Возможно, криптоактив даже превысит $5.

Это ожидание подкрепляется “силой ноября”. Последний осенний месяц исторически является лучшим месяцем для рынка криптовалют. Посмотрим, что будет в этом году.

В ноябре Биткоин дорожает в среднем на 46%. Этот волновой эффект часто распространяется на XRP и другие ключевые монеты рынка. Также на волну роста попадают и лучшие мем-коины. На фоне этого, инвесторы сейчас закупаются на предпродаже Bitcoin Hyper, надеясь на его взлет после листинга.

HYPER: уникальный токен второго уровня для Биткоина

Перспективы роста токена HYPER связаны с развитием экосистемы его проекта. Bitcoin Hyper – это первый в истории Layer 2 для блокчейна BTC. Его разработали с целью повысить скорость работы первого блокчейна. И снизить комиссии внутри сети. При этом было важно сохранить надежность Биткоина, которой этот блокчейн так гордится.

Сочетая самое лучшее из двух популярных блокчейнов Solana и Ethereum, новая экосистема способна изменить привычное криптопространство. Потенциал огромен, но многое зависит от успеха предпродажи. С подробностями дорожной карты Bitcoin Hyper вы можете ознакомиться на официальном сайте. Там же вы можете купить токен и поддержать разработчиков.

Технический анализ XRP: сопротивление и возможный рост

Если посмотреть на часовой график XRP по отношению к доллару, видно следующее. Его цена сейчас колеблется в пределах $2.66-$2.79. Здесь есть сильное сопротивление. Напомним, что сопротивление – это уровень, где цена часто останавливается и не может быстро пройти выше.

Сейчас проходит так называемая “консолидация”. Это период когда цена после небольшого падения “отдыхает” и готовится к следующему движению. Ключевой уровень: $2.66. Если цена сможет уверенно подняться и закрепиться выше, то это будет сигналом, что фаза “отдыха” закончилась. Тогда можно ожидать движения к уровню сопротивления в $2.79, а возможно, и выше.

Источник: TradingView

На краткосрочном рынке XRP сейчас находится в состоянии консолидации. Возможны “тени вниз” – когда цена временно опускается ниже текущих уровней, чтобы “проверить” наличие ликвидности в этих зонах. Это вполне нормальный процесс, который происходит перед возможным прорывом.

Важные уровни поддержки сформировались примерно в диапазоне $2.46-$2.50. Удержание выше этого диапазона будет ключевым для сохранения бычьего настроя. Если цена не сможет удержаться на этом уровне, она может опуститься к диапазону $2.35-$2.40. Там уже могут появиться покупатели, готовые купить и вновь поднять цену к упомянутому уровню.

Технический аналитик EtherNasyonaL отметил важный момент. Когда уровень сопротивления тестируют более трех раз и при этом цена продолжает удерживаться выше важных уровней поддержки, сопротивление рано или поздно прорывается. Каждый такой тест ослабляет защиту продавцов, уменьшает предложение и создает давление на рынок. Цену оказывается вынуждена рано или поздно пойти вверх.

Проще говоря, XRP сейчас готовится к возможному росту. Для этого важно пробить определенную ценовую отметку и уверенно ее удержать. Пока же цена находится в состоянии ожидания следующего сильного шага.