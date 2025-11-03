Перспективные криптовалюты: XRP дойдет до $5.00?

Перспективные криптовалюты этой недели начинаются с XRP. Цена токена держится выше $2,50. Актив показывает устойчивость, несмотря на смешанные настроения на рынке. Инвесторы ждут “крупных денег”, которые привлечет запуск спотового ETF на XRP от Bitwise. Однако, трейдеры также осторожничают. Есть риск временного увеличения предложения на рынке. От того, какой фактор окажется сильнее, и будет зависеть продолжит ли XRP расти или возьмет паузу.

Интерес к XRP со стороны крупных игроков растет

За последние 24 часа XRP вырос более чем на 1% и уверенно держится выше $2,50.

Аналитики отмечают ближайший уровень сопротивления на $2,73.

Продолжает увеличиваться спрос со стороны институциональных инвесторов. Bitwise уже обновила документы по ETF. Компания добавила листинг на NYSE и установила комиссию 0,34%. Обычно такие шаги делаются на финальной стадии перед одобрением. Это намекает, что запуск может быть близко.

Если ETF действительно запустят, это может привести к притоку крупных средств и увеличению ликвидности на рынке XRP.

Параллельно с этим компания Armada Acquisition Corp. II объявила стратегию на $1 млрд для расширения институционального использования XRP. То есть, планируется вовлечь в процесс торговли XRP больше крупных юридических компаний с традиционных рынков. Компания Virtu Financial вместе с этим раскрыла, что хранит $63 млн в криптоактивах. И это также усиливает доверие рынка.

Криптосообщество спорит из-за вирусных прогнозов о цене XRP

В сообществе XRP разгорелся спор после вирусного поста от @XRPracers. В нем утверждалось, что был “активирован стратегический резерв Ripple”. В связи с этим цена XRP может вырасти до $10 000-$35 000. Пост ссылался на прогноз Value Capital и быстро разлетелся по социальным сетям. Он вызвал неоднозначную реакцию: как восторг, так и скепсис среди инвесторов.

Часть энтузиастов увидела в этом подтверждение “огромного будущего” XRP. Однако, большинство экспертов называет такие ожидания нереалистичными. Сейчас XRP торгуется около $2,50, а его капитализация примерно $150 млрд. Чтобы достичь хотя бы $10 000 за монету, на рынок должны прийти “невозможные” объемы капитала.

Тем не менее, умеренный оптимизм остается. Его поддерживают:

частичная победа Ripple в суде против SEC,

расширение партнерств и реальное использование XRP в платежных решениях.

Преувеличенные прогнозы вызывают споры, но они показывают главное:

вера в то, что XRP может занять важную роль в глобальных платежах и ликвидности на блокчейне, усиливается.

В какие монеты еще верят инвесторы? Анализ рынка показывает, что сейчас в цене не только лидеры капитализации, но и перспективные новинки. Одну из таких давайте рассмотрим детальнее.

MAXI DOGE: следующий крупный рост после XRP?

Пока все следят за ростом XRP, крупные игроки начинают вкладывать в монеты на предпродажах. На фоне этой тенденции набирает популярность токен MAXI DOGE.

Что происходит на рынке:

Деньги крупных компаний снова идут в криптовалюты.

Главные тренды по-прежнему задают простые инвесторы, криптокомьюнити.

Вот что говорят эксперты. Сначала большие деньги приходят в проверенные активы. Биткоин, Эфириум XRP начинают расти и стабилизироваться. Однако потом капитал всегда перетекает в более рисковые проекты. Наступает полноценный сезон альткоинов, когда в цене не лидеры, а бывшие аутсайдеры. И здесь на сцене появляется MAXI DOGE.

Разработчики обещают, что это “DOGE нового поколения”. Они взяли концепцию вирусности оригинальных мем-коинов и добавили:

Продвинутую экономику токена

Реальную пользу

Огромные проценты за стейкинг: до 82% годовых

Проще говоря, это не просто “смешная монета”, а мощный магнит для ликвидности. Он создан специально для сильного комьюнити. У проекта уже серьезная поддержка: на предпродаже собрали более $3,7 млн. Это значит, что им интересуются и обычные люди, и крупные инвесторы (“киты”).

Переходите на официальный сайт проекта и следите за его обновлениями.

