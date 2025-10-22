Перспективные криптовалюты: планирует ли XRP расти после новостей от Ripple?

Ripple только что объявила о создании собственной инвестиционной фирмы. Ее планы – построить казначейство на $1 миллиард, специально для покупки XRP. Это крупная победа для XRP. Перспективные криптовалюты недели уверенно принимают его в свои ряды.

Компания Ripple, вероятнее всего, будет делать покупки напрямую с открытого рынка. Представьте: это как BlackRock для XRP. То есть мост между традиционными финансами и сетью ликвидности Ripple в блокчейне.

Детали запуска

Фирма планирует стать публичной через слияние SPAC с Armada Acquisition Corp II. Торговаться будет под креативным тикером XRPN. Поскольку ее запустили Ripple, то главная цель вращается вокруг токена платформы. Важно дать институциональным инвесторам регулируемый доступ к XRP. В дополнение, построить вокруг него активное, профессионально управляемое казначейство.

Почему Evernorth так важен для экосистемы XRP

Evernorth – это не типичный крипто-проект. Это регулируемая институциональная структура, созданная для покупки, хранения и управления XRP для корпораций и фондов. По сути, она предоставляет Уолл-стрит чистый и соответствующий правилам способ войти на крипторынок через традиционные каналы.

Проект поддерживают влиятельные инвесторы: Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken и GSR. Этот состав позиционирует Evernorth как серьезного регулируемого игрока, управляющего рыночной инфраструктурой XRP для институтов.

Как это работает? Сейчас банки постепенно накапливают XRP, однако Evernorth это не устраивает. Компания вместо этого собирает капитал в единый регулируемый публично торгуемый инструмент. Это делает институциональный (то есть для крупных компаний и организаций) доступ к XRP в разы проще. Думайте о ликвидности, соответствующем требованиям доступе и надежном управлении казначейством.

Evernorth открывает дверь для фондов, которые не могут напрямую покупать спотовую криптовалюту, но могут инвестировать в публично торгуемый инструмент. Все благодаря грамотному решению разработчиков объединить публичный торговый инструмент, прозрачную политику казначейства и возможности ведущих инвесторов. Так настоящий крупный капитал заходит на рынок.

“Покупка на открытом рынке” означает приобретение XRP напрямую на бирже по текущей цене. Естественно это поднимет цену актива по мере появления новых покупателей. В отличие от частных сделок со скидками, такая активность полностью прозрачна. Для розничных инвесторов именно это и ценно.

Простыми словами: Ripple создает легальный способ для крупных фондов массово покупать XRP через биржу. Это будет толкать цену вверх открыто и прозрачно.

Прогноз цены XRP: готов ли он подняться к $3?

График цены XRPUSD. Источник: TradingView

Цена XRP сейчас уверенно держится около $2,30. Это хороший уровень в условиях недавнего падения рынка. Следующий ключевой уровень отмечен как $2,60. Если цена пробьет его и закрепится выше, то с большой вероятностью может подняться к $2,80, а затем и к $3,00. Собственно говоря, именно этого сейчас и ждут оптимистично настроенные инвесторы.

В целом, на данный момент XRP выглядит “бычьим”, то есть настроенным на рост. Однако уверенное подтверждение тренда наступит после преодоления активом уровня в $2,60.

